به گزارش تابناک، به نقل از شبکه خبری الجزیره، وزارت کشور بحرین در بیانیه ای اعلام کرد عصر روز دوشنبه آژیر خطر در این کشور به صدا درآمد.

همزمان ارتش کویت در بیانیه ای ادعا کرد پدافند هوایی این کشور با چند موشک و پهپاد مقابله کرده است.

همچنین وزارت امور خارجه کویت امروز اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن یک نفتکش کویتی در تنگه هرمز، سفیر ایرانی را احضار و یادداشت اعتراضی به او تحویل داده است.