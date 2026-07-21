تکذیب حمله آمریکا به ایستگاه صداوسیما لرستان

روابط عمومی صداوسیمای لرستان با توجه به پخش خبری مبنی بر حمله به ایستگاه رادیویی و تلویزیونی، اعلام کرد: امروز هیچگونه حمله به ایستگاه صداوسیما نداشته‌ایم.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی صداوسیمای لرستان با توجه به پخش خبری مبنی بر حمله به ایستگاه رادیویی و تلویزیونی، اعلام کرد: امروز هیچگونه حمله به ایستگاه صداوسیما نداشته‌ایم.



حمله دشمن به ایستگاه رادیویی و تلویزیون منطقه ویسیان، چند شب قبل صورت گرفته بود که با اقدام به موقع معاونت فنی صداوسیمای لرستان سیگنال رسانی در منطقه مذکور به حالت عادی بازگشت و امکان دریافت شبکه های ملی و استانی در کوتاهترین زمان فراهم شد.



