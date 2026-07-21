رسوایی در استقلال؛ ۶۵ میلیارد حق دلال!
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ درحالیکه پنجره نقلوانتقالات باشگاه استقلال همچنان بسته است، این باشگاه برای جذب ۲ بازیکن آلومینیوم اراک، محمد خلیفه و بهمن گودرزی، به توافق رسیده.
اما آنچه بیش از اصل این انتقالهای عجیب توجه اهالی فوتبال را به خود جلب کرده، مبلغ حق واسطهگری این قراردادهاست.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، باشگاه استقلال باید مبلغ عجیب ۱۲۰ میلیارد تومان به باشگاه آلومینیوم اراک پرداخت نماید. اما نکته قابلتأمل و عجیبتر در این انتقال، پیشبینی پرداخت ۶۵ میلیارد تومان بهعنوان حق واسطهگری این انتقالهاست؛ رقمی که در صورت نهاییشدن، یکی از بالاترین مبالغ پرداختی بابت حق ایجنتی در فوتبال ایران خواهد بود یعنی بیش از ۵۰ درصد حق انتقال.
گفته میشود این مبلغ قرار است به یکی از ایجنتهای سابقهدار پرداخت شود؛ فردی که سال گذشته نیز در انتقال رضا شکاری از سپاهان به پرسپولیس و دریافت حق واسطهگری حدود ۲۳ میلیارد تومان، حاشیههای فراوانی را در فوتبال ایران به وجود آورد.
اکنون پرسشهای مهمی پیش روی فدراسیون فوتبال ایران و نهادهای نظارتی قرار دارد این است که مبنای تعیین حق دلالی ۶۵ میلیاردتومانی چیست؟ آیا پرداخت این مبلغ از بودجه عمومی با آییننامههای حاکم بر فعالیت واسطهها و نقلوانتقالات فوتبال مطابقت دارد؟ آیا ارکان نظارتی فدراسیون از جزئیات این قرارداد و نحوه محاسبه این حق ایجنتی مطلع هستند؟
در شرایطی که استقلال همچنان با مشکلات مالی، بدهیهای انباشته و محدودیت در نقلوانتقالات روبهرو است، انتظار میرود مدیران باشگاه، فدراسیون فوتبال و نهادهای نظارتی با انتشار جزئیات این قرارداد، به ابهامات موجود پاسخ دهند و شفافسازی لازم را در خصوص این انتقال و حق دلالی آن انجام دهند.