ترامپ پیشنهاد آتشبس ۱۰ روزه را رد کرد
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، وبسایت خبری آمریکایی "آکسیوس" روز سهشنبه به نقل از دو منبع آگاه در منطقه از تلاشهای جدید میانجیگران برای آتش بس میان ایران و آمریکا نوشت. به گفته اکسیوس، قطر، مصر، پاکستان و چند میانجی منطقهای دیگر، پیشنهاد تازهای را برای برقراری آتشبس ۱۰ روزه به آمریکا و ایران ارائه کردهاند.
ایران و آمریکا هم اکنون در مرحله درگیری هستند. هر روز و شب آمریکا به مناطقی از ایران با تمرکز بر جنوب، حملاتی را علیه مراکز و تاسیسات نظامی و غیرنظامی انجام میدهد و ایران هم در واکنش حملاتی را به پایگاههای نظامی آمریکا و دیگر تاسیسات در کشورهای منطقه دارد.
دو کشور قبل از این جنگ ۴۰ روزهای داشتند که با میانجیگری پاکستان به آتش بس منجر شد. دو طرف همچنین با میانجیگری قطر و پاکستان یادداشت تفاهم را امضا کردند و وارد مرحله جدید مذاکرات شد که در نهایت دو طرف آن را کنار گذاشتند و به درگیری نظامی روی آوردند. ایران تنگه هرمز را دوباره بست و آمریکا هم دوباره محاصره دریایی علیه ایران را اعمال کرد.
اکسیوس در ادامه خبر خود مینویسد: مقامهای آمریکایی گفتهاند دولت دونالد ترامپ در حال بررسی این پیشنهاد است. آنها همچنین اعلام کردهاند که واشنگتن از اسرائیل خواسته است از هر اقدامی که بتواند این فرصت دیپلماتیک را از بین ببرد، خودداری کند. اما روزنامه اسرائیلی اورشلیم پست ساعتی بعد از انتشار این خبر، به نقل از منابع آگاه خبر داد ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است.
اکسیوس اضافه کرد ارتش آمریکا در روزهای گذشته دهها فروند جنگنده و هواپیمای سوخترسان را به منطقه خاورمیانه اعزام کرده است. این اقدام در چارچوب آمادهسازی نیروهای لازم برای ادامه احتمالی تشدید درگیریهای نظامی با ایران انجام شده است.
از سوی دیگر، منابع اسرائیلی اعلام کردهاند که ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آمادهباش قرار دارد. به گفته این منابع، ارتش خود را برای احتمال گسترش جنگ در منطقه و تبدیل آن به یک عملیات نظامی گسترده در روزهای آینده آماده میکند.
این تلاشهای میانجیگرانه در حالی انجام میشود که دهمین شب حملات آمریکا به ایران سپری شده است. همچنین سه نظامی آمریکایی در اردن و عراق کشته شدهاند.
اکسیوس افزود: برای دومین بار، میانجیهای منطقهای تلاش میکنند چرخه انتقامگیری میان واشنگتن و تهران را مهار کنند. این چرخه با هر حمله جدید، خونینتر و پرهزینهتر میشود.
پیشنهاد جدید آتشبس، دو شرط اصلی را برای بازگرداندن آمریکا و ایران به مسیر مذاکرات و نجات یادداشت تفاهم میان دو کشور در نظر گرفته است: توقف درگیریهای نظامی و بازگشایی تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتیهای بینالمللی.
بر اساس این پیشنهاد، هر دو مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باید به طور کامل بازگشایی شوند. در این چارچوب، مسیر جنوبی که از آبهای عمان عبور میکند، باید از هرگونه حمله ایران مصون باشد.
همچنین مسیر شمالی که از آبهای ایران میگذرد، باید از هرگونه محاصره دریایی آمریکا خالی باشد.
یک منبع منطقهای به آکسیوس گفت میانجیها این پیشنهاد را برای کاهش تنش و توقف عملیات نظامی به مدت ۱۰ روز را به واشنگتن و تهران ارائه کردهاند. همچنین منابع منطقهای اعلام کردند میانجیها تلاش دارند بر پایه پیشنهادی حرکت کنند که پیشتر میان عمان، ایران و قطر در ۱۱ ژوئیه در مسقط، پایتخت عمان، بررسی شده بود.
در آن مذاکرات، آمریکا از ایران خواسته بود به صورت علنی متعهد شود که تنگه هرمز را باز نگه خواهد داشت. آن گفتوگوها بدون دستیابی به توافق پایان یافت. اندکی بعد، ایران به کشتیهای تجاری که در مسیرهای غیرایرانی در تنگه هرمز حرکت میکردند حمله کرد. در پی آن، حملات هوایی آمریکا علیه ایران از سر گرفته شد.
پیشنهاد آتشبس، بازگشایی کامل هر دو مسیر شمالی و جنوبی کشتیرانی در تنگه هرمز را پیشبینی میکند.