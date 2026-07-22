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عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با تابناک:

اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟

وقتی قیمت خودروهای داخلی در جامعه‌ای که اکثریت جمعیتش درآمدی زیر ۲۵ میلیون تومان دارند به ارقام میلیاردی می‌رسد، دیگر بحث از تورم نیست، بلکه بحث از یک تضاد اجتماعی تکان‌دهنده است که در این وضعیت قیمت خودروهای داخلی چندین برابر بازارهای جهانی است و این مساله نشان‌دهنده‌ی شکست کامل حاکمیت اقتصادی در تنظیم‌گری است.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۰۰
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13863 بازدید
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۵۰

اگر انحصار خودرو نشکند، منتظر اعتراضات گسترده باشید! / چرا قانون خودروهای نو و فرسوده اجرا نمی‌شود؟

در حالی که قیمت خودروهای داخلی از کانال میلیون عبور کرده و به ارقام تکان‌دهنده میلیاردی رسیده است، صدای هشدار از قلب مجلس بلند شده است. مصطفی پوردهقان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک در افشاگری‌های تکان‌دهنده‌ای، رابطه‌ی مستقیم میان انحصار خودروسازان، سکوت سیاست‌گذاران و احتمال وقوع بحران‌های اجتماعی را ترسیم می‌کند که درادامه می خوانید. 

مصطفی پوردهقان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس صراحتاً هشدار داد : اگر زنجیره‌ انحصار شکسته نشود و موانع واردات توسط گمرک و وزارت اقتصاد برطرف نگردد، جامعه با موجی از نارضایتی‌ها رو به رو خواهد شد که می‌تواند از مرزهای اعتراضات صنفی را رد کرده و به «بحران‌های خیابانی» تبدیل شود.

انحصار؛ ریشه اصلی قیمت‌های نجومی و کیفیت پایین

مصطفی پوردهقان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در تحلیل وضعیت بازار خودرو  اعلام کرد : تا زمانی که انحصار خودروسازان شکسته نشود، هیچ تغییری در کیفیت، ایمنی و به‌ویژه قیمت خودروها رخ نخواهد داد.

 او تأکید کرد : قاعده کلی خودروسازان این است که در غیاب رقابت، انگیزه‌ای برای بهبود محصول ندارند و تنها هدفشان حفظ سودهای کلان از طریق حذف رقباست. به باور وی، این موضوع باید به عنوان یک اولویت حیاتی در دستور کار دولت، مجلس و تمامی نهادهای نظارتی قرار گیرد.

هشدار درباره تبدیل نارضایتی به بحران خیابانی! 

پوردهقان با لحنی تند و هشداردهنده گفت: دیگر زمان صحبت‌های کلی گذشته است و پیش تر تذکرهایی در مورد وقوع بحران داده شد اما اکنون به واقعیت تبدیل شده و سیل نارضایتی مردم از قیمت‌های نجومی، کیفیت پایین و عدم ایمنی خودروها، در حال تبدیل شدن به یک موج گسترده است.

او تأکید کرد : تنها راه نجات، شکستن انحصار و اجرای جدی قانون خودروهای نو و فرسوده است که پیش از این توسط مجلس مصوب شده اما در مسیر اجرا با مقاومت‌ها رو به رو شده است.

مثلث بانک مرکزی، گمرک و وزارت اقتصاد؛ کجای کار می‌لنگد؟

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نقش کلیدی نهادهای اجرایی در بحران فعلی اشاره کرد و گفت: برای خروج از این بن‌بست، بانک مرکزی باید اعتبار لازم برای واردات خودرو را تأمین کند و گمرک نباید با ایجاد موانع اداری چندصد روزه، راه واردکنندگان را ببندد همچنین وزیر اقتصاد و امور دارایی نباید درعمل موافق مافیای واردات خودرو عمل کند و اجازه ندهد تا رانت‌های خاص جایگزین مکانیسم بازار شوند.

خودروهای میلیاردی در برابر درآمدهای میلیونی

پوردهقان اظهار داشت: در جامعه‌ای که ۸۰ درصد جمعیت آن درآمدی زیر ۲۵ میلیون تومان دارند، چطور اجازه می‌دهیم قیمت خودروهای داخلی به یک میلیارد تومان و حتی برخی مدل‌ها با پلتفرم خارجی به ۴ میلیارد تومان برسد؟ درحالی که در مقایسه قیمت‌ها با بازارهای جهانی و در سطح بین‌المللی، کسی به این نوع خودروها با این قیمت‌ها نگاه نمی‌کند و حتی در کشورهای اطراف، قیمت این خودروها یک‌چهارم قیمت داخلی است که اصطلاحا به آن دامپینگ معکوس گفته می شود. 

حاکمیت اقتصادی در خدمت بنگاه یا در خدمت مردم؟

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن معقتد است : حل این بحران نیازمند عزم جدی در حاکمیت اقتصادی است و طبیعی است که تولیدکننده به دنبال سود بیشتر باشد، اما وظیفه سیاست‌گذار و حاکمیت اقتصادی این است که تنظیم‌گری کند که ابتدا نفع مردم تأمین شود و در درجه دوم نفع بنگاه اقتصادی. 

پوردهقان هشدار داد که وضعیت فعلی تنها به نفع شرکت‌های خودروسازی است و اگر این روند تغییر نکند، باید منتظر تغییرات اجباری و ناخواسته‌ای باشیم که از دل بحران‌ها بیرون می‌آیند.

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برچسب ها
واردات خودرو خودروسازان داخلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس انحصار خودروسازان کیفیت خودروهای داخلی قیمت خودروهای داخلی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۵۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
164
پاسخ
دقیقا همین الگو را در لوازم خانگی و الکترونیک هم پیاده کردند اقایون
پاسخ ها
جمهور ملت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
واردات خودرو باید برای 75 درصد ملت باشد که شامل کارمند و کارگر ساده و بازنشستگانشان بعلاوه کشاورز و کسبه خرد باشد یعنی واردات خودرو با قدرت مو تور زیر 1400 بدون عوارض گمرکی و برای مدت معین یعنی 5 سال تا اين صنعت و وا بستگان اين صنعت تأدیب شوند....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
دولتمردانی داریم؟؟؟ 36 شرکت تولید کننده و وازد کننده خودرو ... با زهم میگویند انحصار.... واقعا مردم باور میکنند ؟ براحتی فریب مدیران تریبون دار را میخورند به راحتی
ناشناس
|
Canada
|
۰۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2
135
پاسخ
اون موقع که سطح درآمد مردم در حدی بود که می توانستند خودرو قابل قبول بخرند دولتها جلوی واردات را گرفتن و انحصار را درست کردن
الان که توان مردم حتی قدرت خرید خودرو بی کیفیت و پر مصرف و نا امین داخلی را هم ندارد بر سر عوارض و سود بازرگانی دارن چک و چونه میزنن
این وسط فقط سر مردم بی کلاه موند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
22
98
پاسخ
به آقاي كه صبح تا به شب از نهج البلاغه صحبت مي كنه بگيد!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
خودور در اختیار دولت‌ها نیست مثل خیلی چیزهای دیگه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
این دولت ۸۰درصد از مدیرانش هنوز مدیران دولت قبلی هستند وقتی دست و فرمان دولت قبلی و مدیران دولت قبلی بر سرکارهستند از یک فرد مثل پزشکیان که همه از صدا وسیما گرفته تا مداحان برایش سنگ اندازی میکنند چه انتظاری داری؟ فکر میکنید پزشکیان عصای موسی دارد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
4
117
پاسخ
قیمت مسکن بدتر شده. این مزد مردمی که پای کار ماندند نبود
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
2
112
پاسخ
چون مسئولان دولتی خودشان از اصلی ترین ویژه خواران این حوزه هستند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مافیای خودرو خیلی فراتر از دولتهاست !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
122
پاسخ
فساد فراگیر و سیستم فشل
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
1
105
پاسخ
بخور بخور است
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
12
26
پاسخ
ساختار اداری و مالی خودرو سازها غیر قابل اصلاح هست و علت اصلی رو باید عدم کارایی قطعه سازان جستجو کرد.
قطعه سازان قادر به نوآوری نیستن و خودرو سازان رو روز به روز ضعیف تر میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
80
پاسخ
همین تعارضات منطقی و عقلانی هست که آدم تو این مملکت نامید می‌کنه و از دل این ناامیدی یا بی‌تفاوتی میاد یا اعتراضات و خشم مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
8
94
پاسخ
یکی از مهمترین عوامل نارضایتی مردم این خودرو سازی ها هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
و صنعت لوازم خانگی !
اجناس گران و بی کیفیت و مونتاز چین با قیمتهایی معادل بهترین برندهای موجود در جهان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
😡😡😡😡😡😡😡😡کار خانه های گاری سازی پیشرفته با قیمت نجومی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
کسی در ایران زورش به خودروسازان نمی رسد
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