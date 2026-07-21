پیام شیخ نعیم قاسم به خلیل الحیه
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شیخ نعیم قاسم در این پیام ضمن تاکید بر استمرار مسیر مشترک مقاومت، تصریح کرد که این انتخاب در شرایط دشوار کنونی، نشاندهنده ثبات قدم و عزم راسخ برای تداوم شعلههای جهاد در برابر فشارهای گسترده رژیم صهیونیستی و ایالات متحده است. به نقل از العهد، دبیرکل حزبالله در پیام خود، خلیل الحیه را شخصیتی با پیشینه میدانی و جهادی چنددههای و «ابوالشهداء» (پدر چند شهید) خواند و رهبری او را امتداد مسیر رهبران شهید، بهویژه در راستای تحقق اهداف ترسیمشده توسط شهید والامقام، سید حسن نصرالله دانست. شیخ نعیم قاسم با اعلام حمایت قاطع حزبالله از جهاد و اهداف جنبش حماس برای آزادسازی سرزمین و احقاق حقوق فلسطینیان، تاکید کرد: «ما فرزندان همان بینش مقدسی هستیم که توسط امام راحل (قدسسره) در تعیین قطبنمای حرکت به سوی قدس و فلسطین پایهگذاری شد و توسط رهبر شهید، آیت الله سید علی خامنهای (قدسسره) در مسیر یاری مستضعفان و حمایت از مقاومت استمرار یافت.» وی در بخش دیگری از این پیام، با ارزیابی وضعیت میدانی پس از گذشت سه سال از عملیات «طوفانالاقصی» اظهار داشت: «دشمن علیرغم ارتکاب جنایات بیسابقه، کشتار زنان و کودکان و ویرانیهای گسترده، نتوانسته است به هیچیک از اهداف خود شامل نابودی مقاومت و وادار کردن آن به تسلیم دست یابد.» دبیرکل حزبالله با تأکید بر اینکه این جنایات تنها موجب شعلهورتر شدن تعهد به مسیر آزادی و عزت شده است، خاطرنشان کرد: «ما با نگاهی سرشار از امید به آینده و نصرت وعده داده شده، برای شما در انجام این مأموریت خطیر تا دستیابی به پیروزی و آزادی کامل، از درگاه خداوند متعال توفیق مسألت داریم.»