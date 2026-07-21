روحانی: شهید لاریجانی برای من برادری کرد

رئیس‌جمهوری پیشین با حضور در منزل شهید لاریجانی با بیان اینکه او در دوره ریاست‌جمهوری برای شخص من برادری و به ایران هم خدمت بزرگی کرد، اظهار کرد: شهید لاریجانی نه فقط برای تصویب برجام در مجلس کمک کرد، بلکه وقتی برای بحث درباره مسائل منطقه، خدمت رهبر شهید می‌رسیدیم، نظرات راهگشایی داشت و نقش مؤثری ایفا کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی در این دیدار با گرامیداشت یاد شهیدان مطهری، لاریجانی و فرزندش مرتضی، گفت: همان‌گونه که جای خالی شهید مطهری در تاریخ انقلاب و فرهنگ و اندیشه اسلامی هرگز پر نشد، جای خالی شهید لاریجانی نیز نه فقط در این خانه و برای خانواده ایشان بلکه برای خانواده بزرگ ملت ایران هم محسوس و ملموس است که شخصیتی عزیز، مدیر و لایق برای اداره کشور را در این شرایط حساس از دست دادیم.

وی با بیان اینکه شخصیت شهید لاریجانی جامع‌الاطراف بود، افزود: او عالم، اهل فضل، مدیر و مدبر، شجاع، مسلط به مسائل کشور و منطقه و جهان بود. چهره‌ای فرهنگی و در عین حال مدیری لایق در حوزه سیاسی، چه سیاست داخلی و خارجی و مسائل امنیتی بود. شهید لاریجانی جزو چهره‌های بسیار نادر عصر و زمان ما بود و بسیار متأسفیم که ایشان را از دست دادیم. ایشان برای کشور و انقلاب و نظام، سردار رشید جبهه مقدم بود.

روحانی با یادآوری سابقه آشنایی با شهید لاریجانی از بهمن سال ۱۳۵۹ در صداوسیما و همکاری با وی در شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورا‌های مختلف در دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری اظهار کرد: دکتر لاریجانی در تمام جلساتی که حاضر می‌شد، بسیار فعال و صاحب‌نظر و به دنبال حل مشکلات بود. در جلسات سخت و طولانی گاهی با یک شوخی به ما روحیه می‌داد و جلسه را آرام می‌کرد. در دوره ریاست‌جمهوری واقعاً برای شخص من برادری کرد و به کشور هم خدمت بزرگی کرد. همواره در جلسات هسته‌ای حضور داشت و نظر و راه‌حل می‌داد و کمک می‌کرد. ایشان نه فقط برای تصویب برجام در مجلس کمک کرد، بلکه وقتی برای بحث درباره مسائل منطقه، خدمت مقام معظم رهبری می‌رسیدیم، نیز نظرات راهگشایی داشت و نقش مؤثری ایفا کرد.

رئیس‌جمهوری پیشین تصریح کرد: شخصیت‌هایی که دارای همه این ویژگی‌ها و صفات باشد، تعدادشان در کشور بسیار اندک است. جای ایشان در این شرایط بسیار سخت برای اداره کشور که حتی از سال ۱۳۶۰ هم سخت‌تر است، بسیار خالی است. بسیاری امیدوار بودند که ایشان در این حوادث پیچیده، با توجه به جایگاه‌شان و تجربه زیادی که داشتند و با راه‌حل‌های خود، برای مسائل مربوط به جنگ ۴۰ روزه و پس از آن نقش مؤثری ایفا کنند که حتماً با وجود ایشان ما سرنوشت دیگری می‌داشتیم.