تصاویر جدید از انهدام محل اسکان نیروهای آمریکا در اردن
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جدیدترین تصاویر ماهوارهای از انهدام چادر تجهیزات بالون شناسایی ارتش آمریکا در پایگاه اربیل، خبر میدهند و تایید میکنند که بخشی از ظرفیت پایش مداوم و هشدار زودهنگام این پایگاه هدف قرار داده شده است.
بالونهای شناسایی به دلیل ارتفاع استقرار و مداومت پروازی بالا، نقش مهمی در کشف زودهنگام تهدیدات هوایی در ارتفاع پایین، رصد محیط پیرامونی و تکمیل تصویر اطلاعاتی پایگاه ایفا میکنند.
انهدام تجهیزات پشتیبانی این سامانه میتواند موجب توقف بهرهبرداری از بالون شناسایی تا زمان جایگزینی تجهیزات شده و در این مدت، وابستگی به سایر حسگرهای زمینی، هوایی و ماهوارهای را افزایش دهد. هرچند این اقدام بهتنهایی شبکه اطلاعاتی را از کار نمیاندازد، اما یکی از لایههای مهم دیدهبانی مداوم را تضعیف میکند.
حمله به سازه اسکان نظامیان ارتش آمریکا در پایگاه الرکبان نیز، مستقیماً بخش پشتیبانی نیروی انسانی را هدف قرار داده است. هدف قرار دادن محل اسکان، علاوه بر احتمال وارد آمدن تلفات و کاهش آمادگی بخشی از نیروها، میتواند بر روحیه، امنیت روانی و تداوم استقرار نیروهای مستقر در پایگاه نیز اثر بگذارد.
چنین حملاتی با هدف افزایش هزینه حضور نیروهای نظامی، ایجاد فشار بر چرخه استقرار و وادار کردن فرماندهی به اجرای تدابیر حفاظتی و جابهجایی محل استقرار نیروها انجام میشود. در نتیجه، بخشی از ظرفیت و منابع پایگاه به جای پشتیبان از مأموریتهای عملیاتی، صرف بازسازی، حفاظت و سازماندهی مجدد خواهد شد.