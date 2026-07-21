تکذیب یک ادعای انتسابی در فضای مجازی
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دکتر عباس میرزاحسینی رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه انتساب رحیم زاهدی به این نهاد را تکذیب کرد و با رد صریح شایعات اخیر اظهار داشت: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی صراحتاً اعلام میدارد شخص مذکور هیچگونه سابقه عضویت، همکاری، مشاوره یا هرگونه انتساب به ستاد علم و فناوری یا سایر بخشهای این شورا نداشته و ندارد. در پی انتشار مطلبی در فضای مجازی و ادعاهایی پیرامون تقابل با فرآیند اجرای ضوابط قانونی و اخلاقی در یکی از اماکن ارائه خدمات عمومی و انتساب برخی اظهارات به مسئولان ارشد اجرایی کشور، شائبههایی در رسانهها پدید آمد. انتشاردهنده این مطلب در صفحه شخصیاش، خود را به عنوان «عضو ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی» معرفی کرده بود؛ موضوعی که با توضیح و روشنگری دبیرخانه این شورا مواجه شد. رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابراز تردید نسبت به صحت سایر ادعاهای این فرد در خصوص داشتن سمتهای دولتی و مشاورهای افزود: با توجه به بیاساس و نامعتبر بودن ادعای مطرحشده پیرامون انتساب به شورای عالی انقلاب فرهنگی، وجاهت سایر ادعاهای مشاورهای این فرد در دیگر دستگاهها و وزارتخانهها نیز با تردید جدی روبروست و دستگاههای متولی در این زمینه حتماً بررسیهای مقتضی را به عمل خواهند آورد تا از تکرار چنین موارد خلاف واقعی جلوگیری شود.