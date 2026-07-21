قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۸۸،۳۴۰ (یکصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد و چهل) تومان رسید.

قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۳۰ تیر

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو در مقایسه با روز گذشته نزولی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۵۰۶۸۸ (یکصد و پنجاه هزار و ششصد و هشتاد و هشت) تومان به ۱۵۰۹۱۵ (یکصد و پنجاه هزار و نهصد و پانزده) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۸۸,۳۴۰ (یکصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد و چهل) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با کاهش، از ۱۷۲۳۶۲ (یکصد و هفتاد و دو هزار و سیصد و شصت و دو) تومان به ۱۷۲۲۲۳ (یکصد و هفتاد و دو هزار و دویست و بیست و سه) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، ۲۱۵,۱۵۰ (دویست و پانزده هزار و یکصد و پنجاه) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۰۹۷۰ (چهل هزار و نهصد و هفتاد) تومان به ۴۱۳۱۶ (چهل و یک هزار و سیصد و شانزده) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۵۱,۴۸۰ (پنجاه و یک هزار و چهارصد و هشتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش به ۲۵۳,۲۹۰ (دویست و پنجاه و سه هزار و دویست و نود) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، ۳,۹۹۰ (سه هزار و نهصد و نود) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش به ۱۳۳,۸۵۰ (یکصد و سی و سه هزار و هشتصد و پنجاه) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به ۱۳۱,۹۹۰ (یکصد و سی و یک هزار و نهصد و نود) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۴۳ تومان نرخ‌گذاری شد.