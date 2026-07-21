صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۳۰ تیر

قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۸۸،۳۴۰ (یکصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد و چهل) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۶۳
| |
4204 بازدید
|
۱
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۳۰ تیر

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلار و یورو  در مقایسه با روز گذشته نزولی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۵۰۶۸۸ (یکصد و پنجاه هزار و ششصد و هشتاد و هشت) تومان به ۱۵۰۹۱۵ (یکصد و پنجاه هزار و نهصد و پانزده) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۸۸,۳۴۰ (یکصد و هشتاد و هشت هزار و سیصد و چهل) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با کاهش، از ۱۷۲۳۶۲ (یکصد و هفتاد و دو هزار و سیصد و شصت و دو) تومان به ۱۷۲۲۲۳ (یکصد و هفتاد و دو هزار و دویست و بیست و سه) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، ۲۱۵,۱۵۰ (دویست و پانزده هزار و یکصد و پنجاه) تومان در معامله بود.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۰۹۷۰ (چهل هزار و نهصد و هفتاد) تومان به ۴۱۳۱۶ (چهل و یک هزار و سیصد و شانزده) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۵۱,۴۸۰ (پنجاه و یک هزار و چهارصد و هشتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش به ۲۵۳,۲۹۰ (دویست و پنجاه و سه هزار و دویست و نود) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، ۳,۹۹۰ (سه هزار و نهصد و نود) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش به ۱۳۳,۸۵۰ (یکصد و سی و سه هزار و هشتصد و پنجاه) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به ۱۳۱,۹۹۰ (یکصد و سی و یک هزار و نهصد و نود) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۴۳ تومان نرخ‌گذاری شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار ارز قیمت ارز قیمت دلار بازار دلار یورو درهم
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار و انواع ارزها در بازار امروز 17 تیر
قیمت دلار در بازار امروز ۹ تیرماه
قیمت دلار، یورو و درهم امروز 21 تیر
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۷ اردیبهشت
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۵ خرداد
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۸ تیر ۱۴۰۵
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۷ تیر
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۰ اردیبهشت
قیمت دلار، یورو و درهم امروز سه‌شنبه ۵ اسفند
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۰ خرداد
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱۷ خرداد
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۳ خرداد
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱۸ خرداد
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۲۳ اردیبهشت
قیمت دلار امروز چهارشنبه 2 اردیبهشت
قیمت دلار و یورو امروز ۶ فروردین
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۷ اردیبهشت
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱ بهمن
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲ اسفند
قیمت دلار و درهم امروز ۲۸ دی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Canada
|
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
3
پاسخ
همچی میگی کاهش انگار دلار شده ۲۸۰۰۰ تومن
تا همین چند وقت پیش قرار بود دلار تک نرخی بشه ۱۲۴۰۰۰ تومن و حداکثر ۱۳۰ هزار تومن که به بهانه اون دلار ۲۸۵۰۰ حذف شد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
پاکستان به ایران و آمریکا برای پذیرش آتش بس فشار آورد/ پاکستان در جنگ ایران پیروز شد
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟! 
اسرائیل: زهران ممدانی باید دستگیر شود
نگاه «اردوغان» و «الشرع» به حزب الله لبنان مثبت شده است/ دکترین جدید امنیتی ترکیه به نفع حزب‌الله عمل می‌کند
روایت عراقچی از سناریوی ترور رهبر انقلاب با کد 110
آثار وحشتناک تخریب کابل‌های زیردریایی اعراب در خلیج فارس/ «تنگه هرمز» فقط گلوگاه انرژی نیست
شجاعت رهبر شهید و وحشت ترامپ از انتقام
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۷۳ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oWd
tabnak.ir/005oWd