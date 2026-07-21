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حنا زرین کمر تنها طلای ایران را کسب کرد

تیم ملی تکواندو بانوان ایران با کسب یک طلا، یک نقره و سه برنز به کار خود در رقابت های بین المللی کره جنوبی پایان داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۵۹
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حنا زرین کمر تنها طلای ایران را کسب کرد

مبارزات بخش بانوان این دوره از مسابقات بین المللی کره جنوبی امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه با ۲۲۸ تکواندوکار در شهر «چانچئون» برگزار شد که در نهایت تیم کشورمان توسط حنا زرین کمر یک مدال طلا، ناهید کیانی یک مدال نقره ساینا کریمی ،ساغر مرادی و باران نعمتی سه مدال برنز دست پیدا کرد، روژان گودرزی، هستی محمدی، فرشته فتحی و فاطمه احمدی هم از دور رقابت ها کنار رفتند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، حنا زرین کمر در وزن ۷۳+ کیلوگرم بعد از یک دور استراحت،«چین نای» از چین تایپه در دو راند متوالی و با اختلاف امتیاز بالا شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. وی سپس «سونگ دا بین» از کره جنوبی را قاطعیت پشت سر گذاشت و در مبارزه پایانی مقابل «گیو لی» از چین قرار گرفت و در ادامه مبارزات خوب خود، بعد از آنکه راند نخست را به حریف واگذار کرد، در دو راند بعدی به برتری دست یافت و تنها مدال طلای بانوان در این رقابت ها را به خود اختصاص داد. در همین وزن فاطمه احمدی بعد از برتری مقابل حریفی از ازبکستان به «دا بین» کره ای باخت و حذف شد.

در وزن ۵۷- کیلوگرم ناهید کیانی ابتدا «مالیک» از هند و سپس «هیمور» از استرالیا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. کیانی در سومین مبارزه هم ««عبدوالیووا» از ازبکستان را از پیش رو برداشت و در مرحله نیمه نهایی هم برابر «ژانگ» از چین به برتری دست یافت و به راهی دیدار نهایی شد و در نهایت با شکست دو بر صفر مقابل «امینه دهاومی» از مراکش به مدال نقره بسنده کرد. در همین وزن هستی محمدی تکواندوکارانی از آمریکا و چین را شکست داد و به همین مراکشی باخت و حذف شد.

در وزن ۴۶- کیلوگرم ساینا کریمی دور نخست «لورن دانسمور» از انگلستان را شکست داد و در ادامه با پیروزی برابر «پاستولووا» از روسیه و «وانگ» از چین به نیمه نهایی صعود کرد. وی در این مرحله در دو راند به نماینده دیگری از چین باخت و نشان برنز را به دست آورد. روژان گودرزی در وزن ۵۳- کیلوگرم بعد از برتری مقابل «کریستوفل تامژین» از استرالیا مقابل «بیانکا موتا» دیگر استرالیایی این وزن باخت و حذف شد.

در وزن ۶۷- کیلوگرم فرشته فتحی ابتدا «پایژه کاور» از استرالیا رااز پیش رو برداشت و در ادامه به «جیانی» از چین باخت و از دور رقابت ها حذف شد. ساغر مرادی دیگر نماینده کشورمان در این وزن دور نخست «پارک سو هیون» از کره جنوبی را شکست داد و در ادامه «نیدژیکو» از آمریکا و «کانگ» از چین تایپه را از پیش رو برداشت و در مرحله نیمه نهایی برابر «ریم هوانگ» از کره جنوبی باخت و برنز گرفت.

باران نعمتی در وزن ۷۳- کیلوگرم دور نخست «چین سیوان» از چین تایپه را شکست داد و سپس «سان جیاهوی» از چین را پشت سر گذاشت و در مرحله نیمه نهایی برابر «سونگ جی» دیگر چینی این وزن در دو راند باخت و برنز گرفت.

روز گذشته در بخش مردان تیم کشورمان یاسین ولیزاده، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی ۵ مدال طلا، امیرسینا بختیاری و علی نجفی دو مدال برنز کسب کرد. متین رضایی، امیررضا صادقیان و مهران برخورداری هم از رسیدن به مدال بازماند.

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تکواندو مدال طلا کره جنوبی حنا زرین کمر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
دمت گرم دختر خوب ایران
پیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
دمت گرم ...ایولا...
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