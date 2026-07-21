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پیام فرمانده گارد ساحلی یمن به عربستان

فرمانده گارد ساحلی یمن تأکید کرد این کشور به یک قدرت برتر منطقه‌ای تبدیل شده است و دارای قابلیت‌های نظامی است که آن را قادر می‌سازد معادلات جدید بازدارندگی را تحمیل کند.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۵۰
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پیام فرمانده گارد ساحلی یمن به عربستان

محمد القادری، فرمانده نیروهای دفاع ساحلی یمن اعلام کرد: تصمیم ممنوعیت کشتیرانی برای دشمن سعودی بلافاصله از بعد از ظهر دوشنبه به اجرا درآمد. ما از توانایی رزمی دریایی برای اجرای این تصمیم و جلوگیری از عبور کشتی‌های عربستان از دریاهای سرخ و عرب برخورداریم مثل همان کاری که با دشمن صهیونیستی کردیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش المسیره، وی گفت: یمن به یک قدرت منطقه‌ای قدرتمند تبدیل شده است و دارای قابلیت‌های نظامی است که آن را قادر می‌سازد معادلات جدید بازدارندگی را تحمیل کند. عربستان تنها با دو گزینه روبه‌رو است: یا محاصره را لغو کند و مداخله خود را متوقف کند یا به تشدید اوضاع ادامه دهد؛ اقدامی که هزینه سنگینی خواهد داشت.

القادری گفت: ما کاملا آماده اجرای معادله هستیم: محاصره در برابر محاصره، فرودگاه در برابر فرودگاه و بندر در برابر بندر. عربستان در طول چهار سال آتش‌بس، به طفره رفتن و به تأخیر انداختن اجرای توافق حاصل شده تحت نظارت سازمان ملل و عمان پرداخت. امنیت اقتصادی دیگر از امنیت نظامی جدا نیست. گزینه‌های ما همچنان نامحدود است و ما در بالاترین سطح آمادگی قرار داریم.

در این راستا وزارت امور خارجه یمن تأکید کرد: عربستان با یمن طوری رفتار می‌کند که گویی سرزمینی تحت کنترل آن است. نظام جنایتکار سعودی با تکبر با مردم یمن رفتار می‌کند و طوری رفتار می‌کند که گویی با اجازه دادن به بنادر آنها برای ورود کشتی‌های حامل غذا و دارو، به آنها لطف می‌کند.

این وزارتخانه افزود: مردم یمن خون ده‌ها هزار شهیدی را که در ۱۲ سال گذشته در حملات هوایی عربستان کشته شده‌اند، فراموش نکرده‌اند و هرگز فراموش نخواهند کرد. عربستان باید از کشور ما عقب‌نشینی کند و به تجاوز و محاصره خود پایان دهد؛ در غیر این صورت، باید خود را برای آنچه در پیش است آماده کند.

این وزارتخانه تأکید کرد: درگیری که بین امارات و عربستان در استان‌های اشغال شده آغاز شد، اشغال بخش‌های وسیعی از خاک یمن توسط عربستان را تأیید می‌کند. عربستان تلاش می‌کند پشت مزدوران خود پنهان شود اما ۲۵۰ هزار حمله هوایی سعودی‌ها به یمن طی ۱۲ سال گذشته، واقعیت آنچه رخ داده است را آشکار می‌سازد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است:‌ عربستان باید بداند که وضعیت فرودگاه ریاض باید مشابه وضعیت فرودگاه صنعا باشد و وضعیت بنادر ینبع و جیزان و دیگر بنادر نیز باید مشابه با وضعیت بندر الحدیده باشد. فهرست جنایات عربستان و مصیبت‌هایی که در این مدت بر اثر تجاوزگری و اقدامات مجرمانه آن بر سر مردم یمن آمده، بسیار طولانی است. عربستان باید دریابد که بازگشت به مسیر عقلانیت، انصاف و عدالت، هزینه‌ای بسیار کمتر از اصرار بر تجاوز و تعدی دارد.

این وزارتخانه تأکید کرد: مغالطه‌گری، لجاجت و تکبر عربستان هیچ سودی برای آن نخواهد داشت بلکه بر جنایات و بی‌عدالتی‌هایش می‌افزاید و سرانجام موجب سقوط آن خواهد شد. خواسته یمن روشن است: استقلال کامل، حاکمیت خدشه‌ناپذیر و حقوق مشروع نه کمتر و نه بیشتر و مردم یمن کمتر از آن را نمی‌پذیرند.

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گارد ساحلی یمن عربستان
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