سؤال مهمی که این روز‌ها در اذهان مردم ما وجود دارد و لازم است به آن جواب داده شود اینست که آیا ترامپ در نظر دارد در خاک ایران نیرو پیاده کند؟

از نوع موشکباران و بمباران نقاطی از جنوب ایران توسط ارتش تروریستی آمریکا و سخنانی که این روزها از مقامات دولتی آمریکا شنیده می‌شود تا حدودی می‌توان پاسخ این سؤال را به دست آورد.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ به نظر می‌رسد ترامپ با استفاده از جنگ الکترومغناطیسی که در سواحل جنوب ایران به راه انداخته و بشدت درصدد دست یافتن به راهکاری برای کشف مراکز پدافندی کشورمان است، مایل است زمینه‌ای فراهم کند که بتواند بخش‌هائی از مراکز نفتی را به تسخیر درآورد و با مستقر کردن نیروهای نظامی در این مناطق دست برتر را برای گرفتن امتیازاتی از ایران داشته باشد.این خواسته رئیس‌ جمهور آمریکا و باند جنگ‌طلب ساکن کاخ سفید قطعاً قابل تحقق نیست و آمریکا در این زمینه نیز مانند گذشته ناکام خواهد ماند. علت کاملاً روشن است.

از میان دلایل متقن موجود در این زمینه به تشریح دو دلیل اکتفا می‌کنیم.اول اینکه جنوب ایران سابقه مقاومت دلیرانه در برابر تجاوزات متعدد بیگانگان از انگلیسی‌ها تا پرتغالی‌ها را در کارنامه خود دارد و تاریخ نشان داده که در هیچیک از موارد هرگز مردم این خطه حاضر به پذیرش سلطه بیگانگان نشدند و تمام تجاوزها با شکست مواجه شده‌اند.

این روزنامه نوشت: از نوع موشکباران و بمباران نقاطی از جنوب ایران توسط ارتش تروریستی آمریکا و سخنانی که این روزها از مقامات دولتی آمریکا شنیده می‌شود تا حدودی می‌توان پاسخ این سؤال را به دست آورد.

به نظر می‌رسد ترامپ با استفاده از جنگ الکترومغناطیسی که در سواحل جنوب ایران به راه انداخته و بشدت درصدد دست یافتن به راهکاری برای کشف مراکز پدافندی کشورمان است، مایل است زمینه‌ای فراهم کند که بتواند بخش‌هائی از مراکز نفتی را به تسخیر درآورد و با مستقر کردن نیروهای نظامی در این مناطق دست برتر را برای گرفتن امتیازاتی از ایران داشته باشد.این خواسته رئیس‌ جمهور آمریکا و باند جنگ‌طلب ساکن کاخ سفید قطعاً قابل تحقق نیست و آمریکا در این زمینه نیز مانند گذشته ناکام خواهد ماند. علت کاملاً روشن است.

از میان دلایل متقن موجود در این زمینه به تشریح دو دلیل اکتفا می‌کنیم.اول اینکه جنوب ایران سابقه مقاومت دلیرانه در برابر تجاوزات متعدد بیگانگان از انگلیسی‌ها تا پرتغالی‌ها را در کارنامه خود دارد و تاریخ نشان داده که در هیچیک از موارد هرگز مردم این خطه حاضر به پذیرش سلطه بیگانگان نشدند و تمام تجاوزها با شکست مواجه شده‌اند.