طرح جدید آتشبس روی میز ایران و آمریکا!
پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که قطر، مصر، پاکستان و چند میانجی منطقهای دیگر، پیشنهادی برای آتشبس ۱۰ روزه را به ایران و ایالات متحده ارائه کردهاند.
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در این گزارش ادعا شده که دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا درحال بررسی این پیشنهاد است و همزمان از اسرائیل خواسته اقداماتی انجام ندهد که فرصت باقیمانده برای دیپلماسی را از بین ببرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد که این آتشبس شامل توقف درگیریها، ازسرگیری تردد کشتیها از طریق تنگه هرمز و فراهم کردن فرصتی برای تهران و واشنگتن میشود تا یادداشت تفاهم میان دو طرف را حفظ و احیا کنند.
گزارش خطا
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مثلا تو 10 روز قراره چه اتفاقی بیافته؟ چرا باید پاکستان و قطر میانجی بشن اصلا نه صلاحیت دارند نه وجهه مناسبی. این بازی موش و گربه باید تموم بشه. هی صلح هی جنگ هی آتش بس. مسخره شده همچی والا داریم له میشیم تو رو خدا تموم کنید یا جنگ تمام عیار یا صلح تمام عیار.
باید جریمه بدهد جنگ راه انداخته. نمیشه که هی بزنه ما رو بعد ما باز کنیم تنگه رو.
۵۰۰ میلیارد دلار نقد بدهید و تحریم ها را بردارید. بعد میشه تنگه را باز کرد
۵۰۰ میلیارد دلار نقد بدهید و تحریم ها را بردارید. بعد میشه تنگه را باز کرد
همه جا میگید آمریکا غیر قابل اعتماده و نمیشه باهاش مذاکره کرد بعد از یک طرف چند ماه مذاکره کردن و آخرش یه توافق نامه رو بدون بررسی درست و کامل امضا کردن که چندین ایراد و نقاط ابهام و راه برای سو استفاده کردن داره اگه میگین طرف دبه میکنه قبول ولی چرا نمیتونید یه قراردادی تنظیم کنید که جای هیچ شک و شبهه ای توش نباشه؟؟