پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که قطر، مصر، پاکستان و چند میانجی منطقه‌ای دیگر، پیشنهادی برای آتش‌بس ۱۰ روزه را به ایران و ایالات متحده ارائه کرده‌اند.

در این گزارش ادعا شده که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درحال بررسی این پیشنهاد است و هم‌زمان از اسرائیل خواسته اقداماتی انجام ندهد که فرصت باقی‌مانده برای دیپلماسی را از بین ببرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پایگاه خبری آکسیوس مدعی شد که این آتش‌بس شامل توقف درگیری‌ها، ازسرگیری تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز و فراهم کردن فرصتی برای تهران و واشنگتن می‌شود تا یادداشت تفاهم میان دو طرف را حفظ و احیا کنند.