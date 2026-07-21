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ناهید کیانی تا یک قدمی طلا رفت!

در ادامه مبارزات روز دوم از مسابقات بین المللی کره جنوبی، ناهید کیانی به نشان نقره دست یافت.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۴۱
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ناهید کیانی تا یک قدمی طلا رفت!

در ادامه این رقابت ها که در شهر «چانچئون» جریان دارد، در وزن ۵۷- کیلوگرم ناهید کیانی ابتدا «مالیک» از هند و سپس «هیمور» از استرالیا را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، کیانی در سومین مبارزه هم ««عبدوالیووا» از ازبکستان را از پیش رو برداشت و در مرحله نیمه نهایی هم برابر «ژانگ» از چین به برتری دست یافت و به راهی دیدار نهایی شد و در نهایت با شکست دو بر صفر مقابل به «امینه دهاومی» از مراکش به مدال نقره بسنده کرد.

در همین وزن هستی محمدی تکواندوکارانی از آمریکا و چین را شکست داد و به همین مراکشی باخت و حذف شد.

تیم دختران ایران تاکنون توسط ساینا کریمی، ساغر مرادی و باران نعمتی به سه مدال برنز دست یافته و حنا زرین کمر آخرین نماینده کشورمان برای کسب مدال طلا به مصاف حریفی از چین می رود. روژان گودرزی، هستی محمدی، فرشته فتحی و فاطمه احمدی از دور رقابت ها کنار رفته اند.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
1
پاسخ
اینکه همش تو تلویزیونه کی وقت میکنه ورزش کنه؟
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