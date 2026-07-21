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قانون برگزاری جلسات‌علنی در شرایط اضطرار ابلاغ شد

رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به سازوکار برگزاری جلسات مجلس در مواقع اضطرار را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۳۶
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683 بازدید
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قانون برگزاری جلسات‌علنی در شرایط اضطرار ابلاغ شد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ««قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،‌ طبق این قانون مصوبه جلسه علنی (۲۲ تیر) مجلس ، در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیأت رئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن، کمیسیون ها و هیأت رئیسه در محل مذکور در این ماده امکان پذیر نباشد، این جلسات با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل یا محلهای دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می‌شود.

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تائید این مصوبه مجلس در شورای نگهبان گفت: بر اساس تبصره ماده واحده این مصوبه در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیئت‌رئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن، کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه در محل مذکور در این ماده امکان‌پذیر نباشد، این جلسات با اطلاع‌رسانی به نمایندگان در محل یا محل‌های دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل می‌شود.
 

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آیین نامه مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف جلسات علنی مجلس دوازدهم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
4
پاسخ
خسته نمیشید این همه قانون بدون ضمانت اجرا تصویب میکنید؟
یک تسلیم طلب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
1
پاسخ
مجلس بار اول باز شد : هیت رییسه انتخاب شد بسته شد.
مجلس بار دوم باز شد : منتقدین از کمیسون ها کنار رفتند.
خدا رحم کنه بار سوم باز شود
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