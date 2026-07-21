قانون برگزاری جلساتعلنی در شرایط اضطرار ابلاغ شد
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامهای به مسعود پزشکیان رئیسجمهور ««قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق این قانون مصوبه جلسه علنی (۲۲ تیر) مجلس ، در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیأت رئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن، کمیسیون ها و هیأت رئیسه در محل مذکور در این ماده امکان پذیر نباشد، این جلسات با اطلاع رسانی به نمایندگان در محل یا محلهای دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل میشود.
هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تائید این مصوبه مجلس در شورای نگهبان گفت: بر اساس تبصره ماده واحده این مصوبه در مواقع اضطرار و شرایط خاص کشور که بنا به تشخیص هیئترئیسه مجلس، حضور نمایندگان و برگزاری جلسات رسمی مجلس از جمله صحن، کمیسیونها و هیئترئیسه در محل مذکور در این ماده امکانپذیر نباشد، این جلسات با اطلاعرسانی به نمایندگان در محل یا محلهای دیگری غیر از محل دائمی یا در بستر فضای مجازی تشکیل میشود.