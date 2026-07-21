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دستگیری عامل هتک حرمت به مقدسات

دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک از دستگیری عامل هتک حرمت به مقدسات خبر داد و گفت: اهانت به مقدسات، خط قرمز دستگاه قضایی است و با عاملان آن با قاطعیت برخورد می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۳۳
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دستگیری عامل هتک حرمت به مقدسات

به گزارش تابناک به نقل از مهر، حسن سپهوند در خصوص بازداشت عامل هتاکی به مقدسات در این شهرستان بیان کرد: در پی انتشار ویدئویی موهن در فضای مجازی که در آن به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام اهانت شده بود، دستور قضایی برای شناسایی و دستگیری عامل انتشار صادر شد.

دادستان اندیمشک افزود: متهم با طراحی و اجرای یک مصاحبه کوتاه، هدفمند و از پیش برنامه‌ریزی شده در سطح بازار اندیمشک، محتوای مذکور را تولید و در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود که پس از پیگیری و دریافت گزارش‌ها، فرد خاطی شناسایی، دستگیر و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

وی تصریح کرد: انتشار این ویدئو موجب جریحه‌دار شدن احساسات و اعتقادات مذهبی مردم شد و در پی واکنش‌ها و مطالبات گسترده مردمی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت.

سپهوند با بیان اینکه با دستور قضایی، صفحه متهم در فضای مجازی مسدود شده است، عنوان کرد: دستگاه قضایی در برابر هرگونه اقدام هنجارشکنانه و قانون‌شکنانه، در بستر فضای حقیقی یا مجازی، که امنیت روانی و باورهای دینی جامعه را هدف قرار دهد، با قاطعیت، سرعت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
 

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