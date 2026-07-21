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آمریکا: جنگ نمی‌تواند ایران را تسلیم کند

تحلیلگران سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حملات نظامی، ایران را وادار به عقب‌نشینی یا تعدیل مواضع در مذاکرات نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۳۱
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آمریکا: جنگ نمی‌تواند ایران را تسلیم کند

روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست با اشاره به ازسرگیری حملات آمریکا علیه مواضعی در خاک ایران نوشت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا یک بن‌بست طولانی میان تهران و واشنگتن را پیش‌بینی می‌کنند زیرا بعید است ایران تحت تأثیر اقدام نظامی آمریکا، موضع مذاکراتی خود را نرم‌تر کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق این گزارش، مسیر کنونی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر حملات روزافزون به ایران، ظاهراً به یک بن‌بست منجر شده است.

این روزنامه آمریکایی بر اساس ارزیابی اطلاعاتی جدید آمریکا گزارش کرد که بعید است دولت ایران تحت تأثیر دور جدید حملات نظامی آمریکا مانند حملاتی که اکنون در جریان است، تأثیر قابل توجهی بپذیرد یا موضع مذاکراتی خود را نرم‌تر کند.

طبق گزارش واشنگتن‌پست و بر اساس ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا، در حال حاضر وضعیتی برزخی بین صلح و جنگ ایجاد شده است و در حقیقت این ارزیابی‌ها بر معضلی که ترامپ در جنگی که خود و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در اواخر فوریه آغاز کردند، صحه می‌گذارد.

مسیر ترامپ در حمله به ایران به بن بست رسیده است

طبق این گزارش، مسیر کنونی ترامپ در حملات روزافزون، ظاهراً به یک بن‌بست منجر شده است اما با توجه به نارضایتی عمیق مردم آمریکا از جنگ ترامپ با ایران، تداوم تنش آمریکا با ایران مانند اعزام احتمالی نیروهای زمینی، خطرات سیاسی برای رئیس‌جمهور به همراه دارد، بدون آنکه تضمینی برای موفقیت نظامی وجود داشته باشد.

ارتش آمریکا آخر هفته گذشته اعلام کرد که دو نظامی آمریکایی در حمله ایران به یک پایگاه هوایی در اردن در روز جمعه کشته شدند. این حمله در بحبوحه از سرگیری خصومت‌ها پس از فروپاشی آتش‌بس ماه گذشته میان واشنگتن و تهران صورت گرفت. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) که مسئول عملیات در منطقه است، روز دوشنبه اعلام کرد حملات تازه‌ای را آغاز کرده که به ادعای ترامپ، این بار در تلافی کشته شدن این نظامیان بود. این نهمین شب متوالی بود که ارتش آمریکا ایران را بمباران می‌کند؛ سنتکام بعدازظهر دوشنبه اعلام کرد که دهمین موج حملات را آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، ایران نیز صبح دوشنبه قاطعانه با حملات موشکی به این تهاجم ایالات متحده پاسخ دادند.
دولت ترامپ در قبال ایران رویکردی کاملاً دوگانه در پیش گرفته است. از یک طرف برای مذاکره و توافق دست و پا می زند و از طرف دیگر به دنبال تشدید حملات علیه ایران است.

در همین راستا، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفت که پیام‌هایی از واشنگتن از طریق واسطه‌هایی در قطر به تهران رسیده است.

بقائی گفت: «ما پیام‌هایی دریافت کرده‌ایم، بدون اینکه وارد جزئیات شوم، اما نکته اصلی این است که دستگاه دیپلماسی در روزهای اخیر فعال بوده و ایده‌هایی توسط برخی میانجی‌گران به ما منتقل شده است.»

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، مدعی شد که ایالات متحده همچنان برای راه‌حل دیپلماتیک در ایران آمادگی دارد و تلاش کرد طوری القا کند که در داخل ایران شکاف سیاسی وجود دارد و مدعی شد که بخش‌هایی از دولت ایران نیز برای راه‌حل دیپلماتیک آماده هستند، اما تندروها مانع‌تراشی کرده‌اند.

روبیو عصر یکشنبه هنگام عزیمت به فیلیپین به خبرنگاران گفت: «آن‌ها همچنان سیگنال‌هایی ارسال می‌کنند که می‌خواهند گفت‌وگو کنند، می‌خواهند مذاکره کنند، اما ما به رفتارشان پاسخ می‌دهیم و رفتارشان این است که موشک و پهپاد به سمت کشتی‌ها پرتاب می‌کنند، از جمله امشب.»

در دوران قبلی مذاکرات، آمریکا به طور مداوم تلاش داشته اینطور القا کند که ایران تسلیم خواسته‌های آمریکا شده، اما بنا بر گزارش واشنگتن‌پست، ایران بارها ادعای آمریکا را رد کرده است.

بر اساس این گزارش، جدیدترین گزارش اطلاعاتی آمریکا عمدتاً توسط سیا نوشته شده است، جایی که تحلیلگران بر قدرت پایداری تهران علیرغم از دست دادن بسیاری از رهبران ارشد و بخش عمده‌ای از تجهیزات نظامی‌ در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل تأکید کرده‌اند. 

در ماه می، تحلیل سیا به این نتیجه رسید که ایران می‌تواند حداقل سه تا چهار ماه پیش از مواجهه با مشکلات اقتصادی شدیدتر، در برابر محاصره دریایی آمریکا دوام بیاورد.

سیا از اظهار نظر در مورد گزارش جدید خودداری کرد.

جاناتان پانیکوف، معاون سابق افسر اطلاعات ملی آمریکا در امور خاور نزدیک، گفت که به نظر می‌رسد دولت ترامپ بر این باور است که اگر به حمله نظامی سخت‌تر به ایران ادامه دهد، تهران در نهایت انعطاف‌پذیرتر خواهد شد. پانیکوف که مدیر ارشد در اندیشکده آتلانتیک کانسیل است، گفت: «این ارزیابی تقریباً به‌طور قطع نادرست است.»

پانیکوف گفت: «من در تقلا هستم، چون فکر نمی‌کنم گزینه‌های خیلی خوبی برای ایالات متحده وجود داشته باشد،» و افزود که شک دارد ترامپ دست به تهاجم زمینی بزند. او گفت: «شما شاهد شعله‌ور شدن‌های قابل توجه در این درگیری خواهید بود،» که دوره‌هایی از آرامش و سپس نبرد مجدد را به دنبال دارد.
 

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آمریکا ایران جنگ تسلیم حمله به ایران تنگه هرمز عقب نشینی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
10
18
پاسخ
مسئولین محترم شما را به خدا قسم میدهم سیگنال مذاکره ندهید نشانه ضعف است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
8
21
پاسخ
ایکاش بمب اتم داشتیم
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