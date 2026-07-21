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کاهش حضور زنان در رشته‌های مهندسی و فنی/ مهم‌ترین مانع برای حق عائله مندی زنان چیست؟

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از تداوم شناسایی موانع تحقق عدالت جنسیتی در دولت و تلاش برای رفع آنها سخن گفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۲۷
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6629 بازدید
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۹

کاهش حضور زنان در رشته‌های مهندسی و فنی/ مهم‌ترین مانع برای حق عائله مندی زنان چیست؟

 

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح آخرین اقدامات دولت در حوزه زنان، از تداوم شناسایی موانع تحقق عدالت جنسیتی توسط این معاونت سخن گفت.

به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، زهرا بهروزآذر  معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در پاسخ به پرسش خبرنگار تابناک درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه تحقق عدالت جنسیتی، اظهار کرد: موضوع عدالت جنسیتی از برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت قرار دارد و هر ساله رصد و پایش می‌شود. وظیفه نخست معاونت امور زنان و خانواده، محاسبه وضعیت آمار زنان در شاخص‌های مختلف و سپس شناسایی شکاف‌ها و نابرابری‌های موجود در حوزه‌های گوناگون است تا پس از شناسایی، مداخلات لازم انجام شود.

وی افزود: یکی از شاخص‌هایی که امروز در حوزه عدالت جنسیتی با آن مواجه هستیم، کاهش حضور زنان در رشته‌های فنی و مهندسی است. این موضوع در آمارها خود را نشان می‌دهد و وظیفه ما این است که علت این کاهش، دلایل ایجاد این شکاف و راهکارهای رفع آن را شناسایی کنیم. همچنین دستگاه‌های متولی، عوامل مؤثر و در صورت وجود عوامل نهادی یا ساختاری، همه این موارد به‌صورت دقیق بررسی می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: اساساً ماهیت معاونت امور زنان و خانواده، نظارت و ارزیابی است. پس از شناسایی این شکاف‌ها، موضوع به دستگاه‌های متولی ارجاع می‌شود تا برای رفع آن اقدام کنند. ما تقریباً در همه حوزه‌ها، موضوع عدالت جنسیتی را به‌صورت مستمر رصد می‌کنیم و هر جا با شکاف یا نابرابری مواجه شویم، آن را پیگیری می‌کنیم؛ چه در حوزه حقوق و دستمزد، چه بیمه و چه موضوعاتی مانند دورکاری. برای نمونه، در جریان جنگ اخیر نیز موضوع دورکاری زنان از طریق تماس با استانداران و با توجه به شرایط هر استان در حال پیگیری است.

حق عائله مندی برای زنان چه شد؟
وی درباره موضوع حق اولاد نیز گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات زنان، موضوع حق عائله مندی است. بر اساس قانون اساسی و قوانین موجود، دستمزد زنان و مردان برابر است، اما پس از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیازاتی به مردان تعلق می‌گیرد که به‌طور طبیعی موجب تفاوت در دریافتی زنان و مردان شده است.

بهروزآذر تصریح کرد: از ابتدای فعالیت این دولت، این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم. این مسئله وارد کمیسیون‌های دولت شده و هم‌اکنون در حال بررسی است تا راهکاری برای رفع آن ارائه شود. البته بسیاری از موضوعات از طریق معاونت امور زنان و خانواده به دستگاه‌های دیگر ارجاع می‌شود، اما ممکن است رفع آن‌ها به دلایل مختلف زمان‌بر باشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین مانع رفع این موضوع، اظهار کرد: مهم‌ترین مانع، ناترازی مالی است؛ زیرا هرگونه کاهش این فاصله یا برقراری برابری، بار مالی دارد و تا زمانی که منابع مالی لازم تأمین نشود، اجرای آن با دشواری مواجه خواهد بود.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
17
پاسخ
برا مرداش کار نیست چه برسه به زنها تو رشته های مهندسی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
8
9
پاسخ
زنان باید مانند مردان در سن 62 سالگی بازنشسته شوند و با 35 سال سابقه کار
معنی ندارد با سنی کمتر و سابقه کاری کمتر بازنشسته شوند
لطفا عدالت و برابری را رعایت کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
12
پاسخ
عدالت یا حق؟! وقتی کار نیست و مردان هم مستاصل هستند، زنان از حق انتخاب خود استفاده می کنند و در رشته های مهندسی شرکت نمیکنند. قرار نیست مردم مطابق با نمودارهای مورد نظر شما زندگی کنند.
مانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
9
13
پاسخ
بعضی از کارها کار خانم ها نیست. برعکس ظاهرش ...
۲۵ ساله در ای تی مشغلوم مهندس خانم انگشت شمار میشناسم.
در خارج هم همین طوره ...
با فطرت نمیتوانید به اسم تساوری جنسیتی بجنگید. بعد از تلف شدن عمر خانم ها وقتی میفهمند که راه برگشت ندارند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
علیرغم این که خودم خانم هستم با نظر شما موافقم. شاید یکی از دلایل این باشه که خانم ها از همه توانایی هاشون استفاده نمی کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
9
4
پاسخ
عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه و طبق ظرفیتش کار کنه، کارهای فنی و بیل و کلنگ زنی بیشتر از عهده مرد بر میاد و کار مراقبت و نگهدادی و پایش بیشتر از عهده زن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
10
8
پاسخ
وقتی دستگاه ها حاضر به استخدام زنان مهندس نیستند زنان به چه امیدی در این رشته ها تحصیل کنند؟ این همه درس بخوانند که پس از سال‌ها انتظار در صف استخدام و از این آزمون استخدامی به آن آزمون رفتن یک منشی ساده شوند؟
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
3
6
پاسخ
دولت به سر پرست های هر خانواده حق مسکن و عائله مندی بدهد و به مجردها هم حق مسکن من یک زن مجردم کرایه خونه باید سر وقت پرداخت کنم حق شارژ و پول برق و آب و گاز باید پرداخت کنم مطابق با متاهل ها مهمان دارم مریض می شوم در حالیکه برابر با متاهل ها خدمت کردم عدالت کجاست ؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
5
11
پاسخ
تعادل اجتماعی ایران برهم خورده است اگر فکری برای نجات ایران نشود بسرعت رو به سقوط میرود .
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