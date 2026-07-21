افتتاح باجه بانک شهر در زنجان؛ گامی تازه برای توسعه دسترسی شهروندان به خدمات نوین بانکی

باجه بانک شهر در شهر زنجان با حضور دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر و جمعی از مسئولان استانی، به بهره‌برداری رسید تا با توسعه شبکه خدمت‌رسانی این بانک، زمینه دسترسی آسان‌تر شهروندان، فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی به خدمات و محصولات نوین بانکی فراهم شود.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر در مراسم افتتاح این باجه بر رویکرد توسعه‌ای بانک در گسترش خدمات‌رسانی به هموطنان تاکید کرد.

دکتر احمدی اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اصلی بانک شهر در سال‌های اخیر، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، افزایش رضایتمندی مشتریان و ایجاد دسترسی آسان‌تر، سریع‌تر و مطلوب‌تر مردم در سراسر کشور به خدمات متنوع بانکی بوده است.

مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه افتتاح باجه این بانک در شهر زنجان در همین چارچوب انجام شده است، تصریح کرد: بانک شهر با بررسی مستمر نیازهای شهرها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، توسعه شبکه خدمات بانکی خود را با هدف افزایش دسترسی مردم و ارائه خدمات مطلوب‌تر با جدیت دنبال خواهد کرد.

دکتر احمدی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات حضوری در کنار تقویت زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک، از محورهای مهم برنامه‌های بانک شهر برای پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای مشتریان و ارتقای سطح خدمات بانکی در کشور است.

این گزارش می افزاید؛ بانک شهر با شعار «نوآوری در خدمت» و با تمرکز بر ارائه خدمات متمایز پولی و بانکی، طی بیش از یک دهه فعالیت خود در شبکه بانکی کشور، همواره توسعه دسترسی شهروندان به خدمات نوین بانکی و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی را در دستور کار داشته است.

شهروندان زنجانی می‌توانند برای بهره‌مندی از خدمات بانک شهر به باجه این بانک به آدرس: خیابان سعدی شمالی ، روبه روی سازمان جهادکشاورزی مراجعه کنند.