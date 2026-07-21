بیانیه سپاه
جنگنده اف-۱۵ در شیلتر اردن خاکستر شد
قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور از مورد اصابت قرار گرفتن یک فروند جنگنده اف ۱۵ متجاوز دشمن در آسمان سواحل جنوبی کشور خبر داد.
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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد:
بسم الله قاصم الجبارین قاتلوهم حتی لا تکون فتنه
ملت عظیمالشأن ایران اسلامی، با استعانت از خدای متعال، در ادامه عملیات پاکسازی منطقه از رادارها و سامانههای پدافندی و هموار کردن مسیر حملات موشکی و پهپادی گستردهتر و تکمیل شب سیاه راداری دشمن آمریکایی، رزمندگان غیرتمند نیروی هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در اردن یک سامانه راداری دفاع موشکی را تخریب و یک فروند هواپیمای اف ۱۵ را در داخل شیلتر مربوط منهدم کردند.
این منطقه جای متجاوزان آمریکایی نیست، ارتش کودککش آمریکا برای پیشگیری از تلفات بیشتر باید منطقه ما را ترک کنند.
گزارش تکمیلی این عملیات تنبیهی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.
گزارش خطا
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راس میگی ما هم جنگ طلب نیستیم اما اینو بفهم که جنگ بر ما تحمیل شده و ما نرفتیم اونور دنیا به کسی تجاوز کنیم.