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بیانیه سپاه

جنگنده اف-۱۵ در شیلتر اردن خاکستر شد

قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور از مورد اصابت قرار گرفتن یک فروند جنگنده اف ۱۵ متجاوز دشمن در آسمان سواحل جنوبی کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۲۲
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5039 بازدید
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۴
جنگنده اف-۱۵ در شیلتر اردن خاکستر شد

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین قاتلوهم حتی لا تکون فتنه 

ملت عظیم‌الشأن ایران اسلامی، با استعانت از خدای متعال، در ادامه عملیات پاکسازی منطقه از رادارها و سامانه‌های پدافندی و هموار کردن مسیر حملات موشکی و پهپادی گسترده‌تر و تکمیل شب سیاه راداری دشمن آمریکایی، رزمندگان غیرتمند نیروی هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر ۲ در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در اردن یک سامانه راداری دفاع موشکی را تخریب و یک فروند هواپیمای اف ۱۵ را در داخل شیلتر مربوط منهدم کردند.

این منطقه جای متجاوزان آمریکایی نیست، ارتش کودک‌کش آمریکا برای پیشگیری از تلفات بیشتر باید منطقه ما را ترک کنند.

گزارش تکمیلی این عملیات تنبیهی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

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سپاه پاسداران اردن انهدام جنگنده اف 15
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
27
پاسخ
کاش جنگها تمام بشه همه در صلح و آرامش زندگی کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
7
12
پاسخ
تلفان جنگ افزارهاي آمريكا از جنگ جهاني دوم بيشتر شده است.
حجت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
8
15
پاسخ
راس میگی ما هم جنگ طلب نیستیم اما اینو بفهم که جنگ بر ما تحمیل شده و ما نرفتیم اونور دنیا به کسی تجاوز کنیم.
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
9
پاسخ
چنان بزنید که دیگه سایه جنگ تمام بشه و مثل عراق نشیم که هر سری با صدام پیمان می بستند و روز بعد حمله می کردن
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