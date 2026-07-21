کاهش ساعت کاری ادارات در این استان
مجید محبی اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان، فعالیت دستگاههای اجرایی، مؤسسههای عمومی دولتی و غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریهای سیستان و بلوچستان امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه ساعت ۱۱ به پایان میرسد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: با توجه به شدت طوفان و گرد و غبار، تمامی ادارات منطقه سیستان نیز در این روز تعطیل هستند تا از بروز مخاطرات ناشی از شرایط جوی برای کارکنان و شهروندان جلوگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با تأکید بر تداوم خدمات ضروری گفت: مراکز عملیاتی و امدادی از جمله نیروهای نظامی و انتظامی، اورژانس، آتشنشانی، شرکتهای آب، برق و گاز و سایر دستگاههای خدماترسان طبق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد و وقفهای در ارائه خدمات عمومی ایجاد نخواهد شد.
گفتنی است؛ محبی از شهروندان خواست با توجه به افزایش دمای هوا و ضرورت حفظ پایداری شبکههای آب و برق، در مصرف این ۲ حامل انرژی صرفهجویی کنند تا از بروز اختلال در ارائه خدمات جلوگیری شود.