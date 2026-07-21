هشدار هواشناسی: رگبار و باد شدید در راه است
بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز (سهشنبه) در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بهویژه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می دهد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در نوار شرقی دامنههای جنوبی البرز و مرکز کشور، وزش باد، گاهی خیزش گرد و خاک و کاهش نسبی دما و در استانهای واقع در دامنه های شرقی زاگرس شامل مرکزی، قم و اصفهان گرد و غبار پیش بینی میشود.
در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر است.
فردا (چهارشنبه) در جنوب اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران و همچنین در برخی نقاط دامنه های جنوبی البرز افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار می رود.
در هفته جاری وزش باد در نوار شرقی تداوم خواهد داشت در بعضی مناطق همچون زابل وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رخ می دهد.
امروز دریای خزر و در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.
امروز آسمان تهران صاف است. بیشینه دمای امروز پایتخت به و کمینه دمای آن به درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.