هشدار هواشناسی: رگبار و باد شدید در راه است

سازمان هواشناسی امروز (سه شنبه) برای شمال شرق کشور، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی رگبار باران پیش‌بینی کرد.

بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز (سه‌شنبه) در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و در ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی به‌ویژه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می دهد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در نوار شرقی دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور، وزش باد، گاهی خیزش گرد و خاک و کاهش نسبی دما و در استان‌های واقع در دامنه های شرقی زاگرس شامل مرکزی، قم و اصفهان گرد و غبار پیش بینی می‌شود.

در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر است.

فردا (چهارشنبه) در جنوب اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران و همچنین در برخی نقاط دامنه های جنوبی البرز افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید انتظار می رود.

در هفته جاری وزش باد در نوار شرقی تداوم خواهد داشت در بعضی مناطق همچون زابل وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رخ می دهد.

امروز دریای خزر و در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف است. بیشینه دمای امروز پایتخت به و کمینه دمای آن به درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

