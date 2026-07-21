ترامپ میخواهد باز هم تفاهم با ایران را کلید بزند!
اوج استیصال، دستپاچگی و نمایشنامه تکراری کاخ سفید را باید در صفحه شخصی ترامپ جستوجو کرد. ترامپ بهتازگی در شبکه اجتماعی خود یعنی تروث سوشال تصویری از یک نظرسنجی مؤسسه «بیگ دیتا پال» را منتشر کرده که طبق آن ۶۰.۴ درصد از رایدهندگان ثبتنامشده و ۶۲.۲ درصد از رایدهندگان احتمالی آمریکا از توافق و صلح با ایران حمایت میکنند و تنها حدود ۲۳ درصد با آن مخالفند.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۱۱| |
4052 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ انتشار این پست از سوی ترامپ قمارباز در شرایطی رخ میدهد که تا دیروز، او بر شیپور جنگ مینواخت، تفاهمنامه را یکطرفه پایان داد و دستور حمله به زیرساختها و پلهای ارتباطی را صادر میکرد.
اما نکته داستان اینجاست که این نظرسنجی بیش از بیست روز پیش منتشر شده بود!
سؤال اصلی این است چرا ترامپ دقیقاً حالا، این نظرسنجی قدیمی را رو آورده و پرچم «مذاکره و صلح» را بالا برده است؟!
پاسخ شفاف است؛ ترامپ پس از آنکه پاسخهای کوبنده موشکی ایران را لمس کرد، دستپاچه شده، عقبنشینی کرده و میخواهد با رو کردن یک نظرسنجی قدیمی، برای خود آبرو بخرد و نیرنگ تکراری مذاکره را جا بیندازد. اما او باید بداند که هر غلطی بهائی دارد و با این مانورهای رسانهای نمیتواند از گرداب شکست فرار کند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
اصلا فرض بگیریم ترسیده . باید از این موقعیت استفاده کنیم و به دیپلماسی مجال بدهیم. جنگ جز ویرانی و خرابی و هزینه چیزی دیگری ندارد
طرفدار جنگ نیستم ولی آمریکا اگر دنبال یک تفاهم دیگه است مطمئن باشید فرصتی میخواد تا با تامین تجهیزات بیشتر گسترده تر حمله و ضربات بیشتری وارد کنه .
متاسفانه قمارباز خیلی هم زرنگ و حقه بازه ! ماییم که ساده لوحیم و از یه سوراخ چند بار گزیده میشیم.
نصف پالایشگاه های روسیه رو زدن یمن هم صادرات عربستان و نشونه رفته معلومه که برای پر کردن ذخایر نفت نیاز به اتش بس ۱۰ روزه دارن. دوباره ایران شاد میشه میتونه نفت بفروشه در حالیکه بعدش حمله سنگین تر کنه امریکا
ای انگلیسی کثیف
نسل گذشته شما با حیله و فریب بر آسیا حاکم شد و با کندن پوست بومیان استرالیا و کانادا و آمریکا ، کشورهای جدید را بنا نهاد
نسل گذشته شما با حیله و فریب بر آسیا حاکم شد و با کندن پوست بومیان استرالیا و کانادا و آمریکا ، کشورهای جدید را بنا نهاد