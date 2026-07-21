اوج استیصال، دستپاچگی و نمایشنامه تکراری کاخ سفید را باید در صفحه شخصی ترامپ جست‌وجو کرد. ترامپ به‌تازگی در شبکه اجتماعی خود یعنی تروث سوشال تصویری از یک نظرسنجی مؤسسه «بیگ دیتا پال» را منتشر کرده که طبق آن ۶۰.۴ درصد از رای‌دهندگان ثبت‌نام‌شده و ۶۲.۲ درصد از رای‌دهندگان احتمالی آمریکا از توافق و صلح با ایران حمایت می‌کنند و تنها حدود ۲۳ درصد با آن مخالفند.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ انتشار این پست از سوی ترامپ قمارباز در شرایطی رخ می‌دهد که تا دیروز، او بر شیپور جنگ می‌نواخت، تفاهم‌نامه‌ را یکطرفه پایان داد و دستور حمله به زیرساخت‌ها و پل‌های ارتباطی را صادر می‌کرد.

اما نکته داستان اینجاست که این نظرسنجی بیش از بیست روز پیش منتشر شده بود!

سؤال اصلی این است چرا ترامپ دقیقاً حالا، این نظرسنجی قدیمی را رو آورده و پرچم «مذاکره و صلح» را بالا برده است؟!

پاسخ شفاف است؛ ترامپ پس از آنکه پاسخ‌های کوبنده موشکی ایران را لمس کرد، دستپاچه شده، عقب‌نشینی کرده و می‌خواهد با رو کردن یک نظرسنجی قدیمی، برای خود آبرو بخرد و نیرنگ تکراری مذاکره را جا بیندازد. اما او باید بداند که هر غلطی بهائی دارد و با این مانورهای رسانه‌ای نمی‌تواند از گرداب شکست فرار کند.