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رهبری و روسای قوا
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پ
آقای شهید ایران در آبهای خلیجفارس در تنگههرمز
حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای در جمع دلیرمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران - مهرماه ۱۳۶۴
کد خبر:
۱۳۸۵۸۱۰
تاریخ انتشار:
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۰
21 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۵۸۱۰
|
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۰
21 July 2026
|
3223
بازدید
3223
بازدید
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رهبرشهید
رهبرشهیدانقلاب
خلیج فارس
تنگه هرمز
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