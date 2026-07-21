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چرخش جدید شریعتمداری در پرونده تنگه هرمز!

حسین شریعتمداری به دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی کشور توصیه کرد افرادی را که نگاه متفاوتی از وی به تنگه هرمز دارند تحت پیگرد قرار دهد.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۰۵
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9881 بازدید
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۲۱

چرخش جدید شریعتمداری در پرونده تنگه هرمز!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ در سرمقاله این روزنامه آمده است: جماعتی از غربگراهای بدسابقه و برخی از مدعیان اصلاحات به‌گونه‌ای که انگار با افراد کم‌شعوری مثل خودشان روبه‌رو هستند، در پوشش به‌اصطلاح خیرخواهانه!  دقیقاً-‌  آرزوی بر باد رفته  آمریکا و اسرائیل را بر زبان و قلم آورده و بازگشایی تنگه هرمز و انصراف از حاکمیت ایران بر این تنگه را توصیه می‌کنند؛ 


-  بحث تاریخی حاکمیت بر تنگه، بازی با کلمات است! ایران نباید درباره آن و یا نسبت به مسیر عمانی حساسیت نشان بدهد!
- ماجرای مدیریت تنگه را رها کنید این تنگه منشأ دردسر برای ایران است و کشورهای منطقه و جهان و حتی دوستان ایران را علیه تهران قرار می‌دهد!
- ایران نباید تنگه را مسدود کند. چنین اقدامی نیروهای دریایی و موشکی ایران را نابود کرده و آمریکا، چین، هند و کشورهای عربی را در یک جبهه مقابل تهران قرار خواهد داد.
- آن دیگری ارزش و نقش تنگه هرمز در مقابله با تجاوزات دشمن به کشورمان را عمداً نادیده می‌گیرد و ادعا می‌کند: درآمد حاصل از تنگه هرمز در حد «پول خرد» است. ایران باید تنگه را باز کند.
- مدیریت ایران بر تنگه هرمز، یک توهم بی‌فایده و زیانبار است! مسئولان باید به انسداد تنگه پایان بدهند!
- استفاده بیش از حد از کارت تنگه سبب از دست رفتن آن می‌شود. در منطق قدرت اقتصادی، عکس این گزاره به واقعیت نزدیک‌تر است. بنابراین عاقلانه‌تر آن است که از اِعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز صرفنظر کنیم! 
- اِعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و بستن آن یک «بیراهه بی‌منفعت» است که نباید ادامه پیدا کند! 
... و ده‌ها نمونه دیگر از همین دست.

 اعتراف دشمنان به نقش تنگه هرمز در جنگ اخیر و اثر بازدارندگی آن در مقابل تجاوزات دشمنان که به بمب اتمی تشبیه شده است و نیز نقش درآمدزایی تنگه برای کشورمان را با اظهارات و پروپاگاندای جماعت غربگدا و بیانیه و اظهارنظر برخی از مدعیان اصلاحات مقایسه کنید! قضاوت با خودتان.

آیا این طیف همان ستون پنجم و پادوهای آمریکا و اسرائیل نیستند که در پوشش حزب و گروه و تحلیلگر و مشاور در برخی از نقاط جاسازی شده‌اند! در این نوشته از بردن نام آنها صرفنظر می‌کنیم ولی برخورد با این طیف یکی از وظایف و ماموریت قطعی نیروهای اطلاعاتی و دستگاه قضائی است و صد البته باید به مردم مبعوث‌شده گزارش بدهند که در این زمینه چه کرده و یا قرار است چه بکنند!

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روزنامه کیهان شریعتمداری تنگه هرمز مخالفان جنگ مذاکره توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Germany
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
149
55
پاسخ
حرف حساب.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
حرفای این بنده خدا خیلی ها روسوزونده و میسوزونه به همین خاطر ازش متنفرند
ناشناس
| Germany |
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
دلار چند؟
حامد الوفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
آیا کسی حق نداره نظرش رو عوض کنه؟
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
عجول بودن هم از ویژگیهای تندروها ست
ناشناس
|
United States of America
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
50
130
پاسخ
از صدا و سیما خواهش میکنیم هر شب صدا و چهره ای از ایشون پخش کنه تا مثل احمدی نژاد همیشه خودش رو مطرح کنه شاید دست از سر این و اون برداره!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
اصحاب بده بره چه زبونی دراز کرده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
28
130
پاسخ
بسته ماندن تنپگه فقط در کوتاه مدت تأثیر دارد
در بلند مدت اراهکار جایگزین پیدا میشود و اهمیت آن از دست میرود
قطعا باید این موضوع سریع حل و فصل گردد و الا فرصت به نهدید تبدیل میشود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ایشون راهکار متقابل امریکا در ممنوعیت تردد کشتی ها بمقصد ایران که اجازه تردد و واردات هیچ کشتی سوخت و مواد غذایی و صنعتی لازم به کشور نمی دهد را هم ارایه و بعد اصرار بر تداوم بسته بودن تنگه داشته باشه . همین آلان بستن تنگه کل دنیا را به ستوه آورده و بهترین موقعیت برای گرفتن امتیاز از امریکاست. ولی تداوم آن ممکن است نتیجه مطلوب را در پیش نداشته باشد
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
35
125
پاسخ
زیاد به حرف این ها نباید توجه کرد . کدام حرف این کیهانی ها درست بوده باید هم ناراحت بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
همه میدونن که همه حرفاش درست بوده،اونی که نمیدونه اصلا حرفاشو نشنیده
مستضعف
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
یعنی چی؟
مگر تنگه هرمز مال ایران نیست ؟
آقای شریعتمداری از خیلی از مدعیان اصلاحات عرق بیشتری به وطن و تمامیت ارضی ایران دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
107
35
پاسخ
درست گفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
17
10
پاسخ
قطعا این حرف درست است ولی باید در دراز مدت هم مراقب بود تا فرصت سوزی مث خیلیجاها نشه قطعا هر ایرانی مکلف به حفظ تمامیت ارضی و حقوقی کشورش باید باشه ولی باید به سرعت برای مدیریت ابراهه تصمیم گیری بشه چون به هر حال اکثر کشور ها منافع خودشونو ارجح است. ببینید وقتی در دولت رییسی اقدام برای چرخش به سمت شرق اسیا و پیمانهایی مث شانگهای با جدیت خودش انجام شد همزمان با ایران عضویت امارات و عربستان هم تایید شد بخاطر فشارهای این دوکشور در حالیکه این دو کشور طرفدار و هم پیمان سرسخت امریکا بودند و اصلا با عضویت در شانگهای خیلی جور در نمیامد فقط بخاطر گرفتن امتیازات از ایران این اعراب همکار خلیج فارس رصد میکنند ایران رو که هیچ خیری به نظام جمهوری اسلامی نرسه بیش از 47 سال است معمار جنگ و تحریم و اشوب و بمب گذاری و ....هر چی از دستشون برامده کردن و ما فقط نشستیمو گفتیم دست دوستی به سمتتون دراز میکنیم با دشمنترینشون جوری همپیمان اقتصادی شدیم که اونه که نرخ ارزمون رو تعیین میکنه !!!! ایا با اقتصادی که مثل یک خنجر دادیم دستشون تا هر وقت دلشون خواست فرو کنند در قلب مردمانم ما ایا میشه درست برنامه استراتژیک کرد؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
5
24
پاسخ
خیلی خوب گفته آخه کشور همیشه معطل ومتاثر از نظرات حاج حسینع خدا رو شکر ممنون ازشما
صادق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
31
21
پاسخ
تنگه هرمز متعلق به ایران است و هر شخص و گروهی که مخالف حاکمیت ایران بر تنگه هست ایرانی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
51
17
پاسخ
ایشان از زبان مردم واقعی ایران سخن میگویند
ایرانیانی که واقعا ایران را دوست دارند، نه وطن فروشان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
18
41
پاسخ
خدایا قلم را از دست این مرد بگیر
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