چرخش جدید شریعتمداری در پرونده تنگه هرمز!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ در سرمقاله این روزنامه آمده است: جماعتی از غربگراهای بدسابقه و برخی از مدعیان اصلاحات به‌گونه‌ای که انگار با افراد کم‌شعوری مثل خودشان روبه‌رو هستند، در پوشش به‌اصطلاح خیرخواهانه! دقیقاً-‌ آرزوی بر باد رفته آمریکا و اسرائیل را بر زبان و قلم آورده و بازگشایی تنگه هرمز و انصراف از حاکمیت ایران بر این تنگه را توصیه می‌کنند؛



- بحث تاریخی حاکمیت بر تنگه، بازی با کلمات است! ایران نباید درباره آن و یا نسبت به مسیر عمانی حساسیت نشان بدهد!

- ماجرای مدیریت تنگه را رها کنید این تنگه منشأ دردسر برای ایران است و کشورهای منطقه و جهان و حتی دوستان ایران را علیه تهران قرار می‌دهد!

- ایران نباید تنگه را مسدود کند. چنین اقدامی نیروهای دریایی و موشکی ایران را نابود کرده و آمریکا، چین، هند و کشورهای عربی را در یک جبهه مقابل تهران قرار خواهد داد.

- آن دیگری ارزش و نقش تنگه هرمز در مقابله با تجاوزات دشمن به کشورمان را عمداً نادیده می‌گیرد و ادعا می‌کند: درآمد حاصل از تنگه هرمز در حد «پول خرد» است. ایران باید تنگه را باز کند.

- مدیریت ایران بر تنگه هرمز، یک توهم بی‌فایده و زیانبار است! مسئولان باید به انسداد تنگه پایان بدهند!

- استفاده بیش از حد از کارت تنگه سبب از دست رفتن آن می‌شود. در منطق قدرت اقتصادی، عکس این گزاره به واقعیت نزدیک‌تر است. بنابراین عاقلانه‌تر آن است که از اِعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز صرفنظر کنیم!

- اِعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و بستن آن یک «بیراهه بی‌منفعت» است که نباید ادامه پیدا کند!

... و ده‌ها نمونه دیگر از همین دست.

اعتراف دشمنان به نقش تنگه هرمز در جنگ اخیر و اثر بازدارندگی آن در مقابل تجاوزات دشمنان که به بمب اتمی تشبیه شده است و نیز نقش درآمدزایی تنگه برای کشورمان را با اظهارات و پروپاگاندای جماعت غربگدا و بیانیه و اظهارنظر برخی از مدعیان اصلاحات مقایسه کنید! قضاوت با خودتان.

آیا این طیف همان ستون پنجم و پادوهای آمریکا و اسرائیل نیستند که در پوشش حزب و گروه و تحلیلگر و مشاور در برخی از نقاط جاسازی شده‌اند! در این نوشته از بردن نام آنها صرفنظر می‌کنیم ولی برخورد با این طیف یکی از وظایف و ماموریت قطعی نیروهای اطلاعاتی و دستگاه قضائی است و صد البته باید به مردم مبعوث‌شده گزارش بدهند که در این زمینه چه کرده و یا قرار است چه بکنند!