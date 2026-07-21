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سنتکام: عملیات جدید علیه ایران به پایان رسید

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مدعی شد: موج دهم از حملات علیه اهدافی در ایران را به پایان رسانده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۰۴
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سنتکام: عملیات جدید علیه ایران به پایان رسید

فرماندهی مرکزی آمریکا در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که نیروهای این کشور موج تازه‌ای از حملات علیه اهدافی در ایران را به پایان رساندند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سنتکام ادعا کرد: در این عملیات، مراکز فرماندهی نظامی، پایگاه‌های شلیک موشک و پهپاد و همچنین سامانه‌های پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفته‌اند.

این نهاد نظامی آمریکا همچنین مدعی شد: هدف از این حملات، تضعیف توان ایران برای ادامه حمله به کشتی‌های تجاری بوده است.

سنتکام در ادامه ادعای خود افزود: از اوایل ماه می (اردیبهشت/ خرداد) تاکنون به تأمین امنیت تردد حدود ۹۰۰ کشتی تجاری و انتقال ۴۵۰ میلیون بشکه نفت کمک کرده‌ایم.

سنتکام در پایان مدعی شد که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.

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