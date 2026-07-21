کیهان: نسخهطلایی دفاعمقدس راهکار پیروزی است
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه در یادداشتی با تیتر "سخنی با تیم مذاکرهکننده" و یادآوری پذیرش آتش بس یا قطعنامه 598 با عراق نوشت: «آتشبس با عراق زمانی پذیرفته شد که دشمن درسی بزرگ گرفته بود و جهان نیز فهمیده بود که تعرض به ایران، هزینهای سنگین و تاریخی در پی خواهد داشت.»
از همین رو، برای پیروزی [در این جنگ نیز]، باید به همان نسخهای بازگردیم که ما را در دفاع مقدس به عزت و سربلندی رساند.» این روزنامه اشاره نکرد که پذیرش قطعنامه 598 که برای رهبر فقید به مثابه نوشیدن زهر بود دارای کدام شکوه و سربلندی بود.
نویسنده یادداشت خطاب به تیم مذاکره کننده نوشت: امروز نیز زمان آن رسیده است که آن شکوه و عظمت را بازآفرینی کنیم. گاهی باید تاریخ را دوباره خواند تا بتوان پیروزیها را دوباره ساخت. اگر با دقت بنگریم، آنچه در جنگ هشتساله علیه ایران رخ داد، امروز نیز با الگویی دیگر در تقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران قابل مشاهده است.
از همین رو، برای پیروزی، باید به همان نسخهای بازگردیم که ما را در دفاع مقدس به عزت و سربلندی رساند: ایستادگی، هوشیاری، بیاعتمادی به دشمن بدعهد، تکیه بر توان داخلی و پرهیز از پذیرش شتابزده هر آتشبس یا توافقی که عزت ملی را مخدوش کند.
اما هوشمندی میخواد که در موقع مناسب از اون خارج بشیم چون ما هم داریم ضربه میخوریم.