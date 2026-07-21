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کیهان: نسخه‌طلایی دفاع‌مقدس راهکار پیروزی است

آنچه در جنگ هشت‌ساله علیه ایران رخ داد، امروز نیز با الگویی دیگر در تقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران قابل مشاهده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۸۰۲
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به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه در یادداشتی با تیتر "سخنی با تیم مذاکره‌کننده" و یادآوری پذیرش آتش بس یا قطعنامه 598 با عراق نوشت: «آتش‌بس با عراق زمانی پذیرفته شد که دشمن درسی بزرگ گرفته بود و جهان نیز فهمیده بود که تعرض به ایران، هزینه‌ای سنگین و تاریخی در پی خواهد داشت.»

 از همین رو، برای پیروزی [در این جنگ نیز]، باید به همان نسخه‌ای بازگردیم که ما را در دفاع مقدس به عزت و سربلندی رساند.» این روزنامه اشاره نکرد که پذیرش قطعنامه 598 که برای رهبر فقید به مثابه نوشیدن زهر بود دارای کدام شکوه و سربلندی بود.

نویسنده  یادداشت خطاب به تیم مذاکره کننده نوشت: امروز نیز زمان آن رسیده است که آن شکوه و عظمت را بازآفرینی کنیم. گاهی باید تاریخ را دوباره خواند تا بتوان پیروزی‌ها را دوباره ساخت. اگر با دقت بنگریم، آنچه در جنگ هشت‌ساله علیه ایران رخ داد، امروز نیز با الگویی دیگر در تقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران قابل مشاهده است.

 از همین رو، برای پیروزی، باید به همان نسخه‌ای بازگردیم که ما را در دفاع مقدس به عزت و سربلندی رساند: ایستادگی، هوشیاری، بی‌اعتمادی به دشمن بدعهد، تکیه بر توان داخلی و پرهیز از پذیرش شتاب‌زده هر آتش‌بس یا توافقی که عزت ملی را مخدوش کند.

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برچسب ها
روزنامه کیهان دفاع مقدس مذاکره توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2
16
پاسخ
سخت ترین کارها پایان دادن به جنگ ها در اوج اقتدار است ، زیرا همیشه نیروهایی هستند که خواهند گفت ؛ تا هلاکت قطعی دشمن فقط یک قدم باقی مانده بود . در مقطع کنونی بدون شک بزرگترین شکست برای اسرائیل این است که ایران به همین وضع از جریان تحولات بیرون بیاید بدون آنکه درگیر جنگ زیرساختی شود ، این شکستی قطعی ، روشن و تاریخی برای اسرائیل است اگر شکست دشمن واقعا برایمان مهم باشد
ناشناس
|
France
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
5
پاسخ
جنگ که پیروز ندارم.
اما هوشمندی میخواد که در موقع مناسب از اون‌ خارج بشیم چون ما هم داریم ضربه میخوریم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
8
2
پاسخ
چرا وقتی قیمت نفت رفته بالا و ترامپ زوزه میکشه در کشور ما القای مذاکره میکنن و قیمت نفت میاد پایین واقعا برای این دولت متاسفم خون این همه شهید این همه زیر ساخت بذارید یکبار برای همیشه نیروهای مسلح این امریکا رو ادب کنند نه اینکه دوباره اتش بس مذاکره و دوباره جنگ بس کنید امریکا یه فضای تنفس میخاد دوباره برمیگرده اینو بفهمید
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