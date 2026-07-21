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احتمال بازگشت آمریکا به جنگ گسترده با ایران

مقام‌های ارشد آمریکایی ادعا می‌کنند که رئیس جمهور این کشور در چند روز آتی برای گسترش عملیات نظامی علیه ایران و بازگشت به جنگ تمام عیار تصمیم می‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۹۶
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11784 بازدید
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احتمال بازگشت آمریکا به جنگ گسترده با ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مقام‌های ارشد آمریکایی شامگاه دوشنبه ادعا کردند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور در چند روز آتی برای گسترش عملیات نظامی علیه ایران و بازگشت به جنگ تمام عیار تصمیم می‌گیرد.

این منابع که نامشان فاش نشد، به شبکه «فاکس نیوز» گفتند: «اگر ترامپ دستور بازگشت به عملیات نظامی تمام‌عیار را صادر کند، این کارزار بسیار شدیدتر و گسترده‌تر از ۹ شب متوالی حملات هوایی آمریکا که از ۷ ژوئیه آغاز شد و عمدتاً دارایی‌های نظامی ایران مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز را هدف قرار داده، خواهد بود».

مقام‌های آمریکایی با بیان اینکه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، ادعا کردند که ارتش تروریست این کشور تا حد زیادی از حملات در نزدیکی تهران و علیه تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کرده است.

فاکس‌نیوز به نقل از این افراد گزارش داد: «اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام عیار وجود داشته باشد، این وضعیت ممکن است تغییر کند».

مقام‌های آمریکایی با اشاره به ورود هواپیما‌های نظامی بیشتر به کشور‌های عربی غرب آسیا، این اقدامات را تدارکات و آماده‌سازی در انتظار تصمیم نهایی ترامپ برای بازگشت به جنگ تمام‌عیار با ایران توصیف کردند.

این منابع با اشاره به انتقال هواپیما‌های سوخت‌رسان بیشتر به فلسطین اشغالی، گفتند که هنوز برقراری پل هوایی گسترده در سراسر اروپا که معمولاً قبل از استقرار بمب‌افکن‌های «بی۲» یا جابجایی عمده هواپیما‌ها مستقیماً از آمریکا انجام می‌شود، باقی مانده است.

فاکس نیوز به نقل از این مقام‌های آمریکایی گزارش داد: «بخشی از تغییر موقعیت سوخت‌رسان‌ها، به جابجایی ارتش آمریکا از فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون (در تل‌آویو) پس از توقف عملیات خشم حماسی مربوط می‌شود. استقرار هواپیما‌های سوخت‌رسانی در تأسیسات نظامی اسرائیل، در صورت از سرگیری عملیات کامل آمریکا و پیوستن اسرائیل به حملات هوایی، محافظت بیشتری نسبت به نگه‌داشتن آنها در پایگاه‌های کشور‌های خلیج فارس فراهم می‌کند».

این منابع همچنین افزودند: «همه این موارد در حال حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اسرائیل احتمالاً در صورت تصمیم ترامپ برای گسترش قابل توجه جنگ، در این امر مشارکت خواهد کرد».

بامداد سه‌شنبه نیز سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) اعلام کرد که به بهانه تضعیف توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، حملات تجاوزکارانه‌ای را به مناطقی در این کشور انجام می‌دهد.

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فاکس نیوز آمریکا جنگ ایران اسرائیل تنگه هرمز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
7
20
پاسخ
امریکا هر ضربه ای را که در توانش بود بر ایران وارد ساخته ، این دشمن خبیث برای ضربه زدن به ایران از کسی اجازه نمی‌گیرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
با توجه به ورود زیاد پهپادهای MQ9 آمریکایی احتمال حمله بزرگ و زیاده ولی دیگر اثر گذاری سابق رو نخواهد داشت و نیروهای مسلح ما خوب آماده اند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ساخت بمب اتم درخواست 90 میلیون ایرانی است. بسازید برادران.
گویا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
10
26
پاسخ
دیگه الان کار بجایی کشیده شده که عقب نشینی معنا نداره باید بتوانند محکم جواب بدن، ، دیگه برای بقاء باید جنگید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
8
20
پاسخ
تجاوز به یک ملت ، تجاوز است و قابل اندازه گیری نیست!
جنگ عیار ندارد و دفاع نیز حد ندارد!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
استاد فلاسفه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
6
6
پاسخ
آمریکا تا الان هم با تمام توان خود به ایران ضربه زده مواظب باشید تحت تاثیر تبلیغات پوچ و بی اساس این شیطان بزرگ کودک کش باشید الان هیچ سلاحی که بتواند عزم این ملت رو کاهش بده ندارند جزء ایجاد ترس و وحشت مردم جهت اهداف متخاصم خود و ایجاد شروع معترضین خیابانی
به گفته بعضی از مسئولین اگر موشک قاره پیما داریم خوب چرا معطل می کنید جنگ فرسایشی به نفع کشور و اقتصاد کشور نیست پس خود آمریکا و ناوهایش رو بزنید تا ظاقت مردم تمام نشده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
خیلی اسیر تبلیغات نباش برادر جان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
3
8
پاسخ
با هشداری که به شهروندانش در خاور میانه داده و سفر ناکهانی نتانیاهو قطعا با شدت بیشتری به ایران حمله میکند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
مهمترین فاکتور یعنی غافلگیری رو ندارن. منتظریم تا با قدرت بیشتر بهشان حمله کنیم. از 4 موشک پرتابی به اردن حتی یکی هم رهگیری نشد و این را اسرائیل می فهمد.
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