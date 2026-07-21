احتمال بازگشت آمریکا به جنگ گسترده با ایران

مقام‌های ارشد آمریکایی ادعا می‌کنند که رئیس جمهور این کشور در چند روز آتی برای گسترش عملیات نظامی علیه ایران و بازگشت به جنگ تمام عیار تصمیم می‌گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مقام‌های ارشد آمریکایی شامگاه دوشنبه ادعا کردند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور در چند روز آتی برای گسترش عملیات نظامی علیه ایران و بازگشت به جنگ تمام عیار تصمیم می‌گیرد.

این منابع که نامشان فاش نشد، به شبکه «فاکس نیوز» گفتند: «اگر ترامپ دستور بازگشت به عملیات نظامی تمام‌عیار را صادر کند، این کارزار بسیار شدیدتر و گسترده‌تر از ۹ شب متوالی حملات هوایی آمریکا که از ۷ ژوئیه آغاز شد و عمدتاً دارایی‌های نظامی ایران مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز را هدف قرار داده، خواهد بود».

مقام‌های آمریکایی با بیان اینکه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، ادعا کردند که ارتش تروریست این کشور تا حد زیادی از حملات در نزدیکی تهران و علیه تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کرده است.

فاکس‌نیوز به نقل از این افراد گزارش داد: «اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام عیار وجود داشته باشد، این وضعیت ممکن است تغییر کند».

مقام‌های آمریکایی با اشاره به ورود هواپیما‌های نظامی بیشتر به کشور‌های عربی غرب آسیا، این اقدامات را تدارکات و آماده‌سازی در انتظار تصمیم نهایی ترامپ برای بازگشت به جنگ تمام‌عیار با ایران توصیف کردند.

این منابع با اشاره به انتقال هواپیما‌های سوخت‌رسان بیشتر به فلسطین اشغالی، گفتند که هنوز برقراری پل هوایی گسترده در سراسر اروپا که معمولاً قبل از استقرار بمب‌افکن‌های «بی۲» یا جابجایی عمده هواپیما‌ها مستقیماً از آمریکا انجام می‌شود، باقی مانده است.

فاکس نیوز به نقل از این مقام‌های آمریکایی گزارش داد: «بخشی از تغییر موقعیت سوخت‌رسان‌ها، به جابجایی ارتش آمریکا از فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون (در تل‌آویو) پس از توقف عملیات خشم حماسی مربوط می‌شود. استقرار هواپیما‌های سوخت‌رسانی در تأسیسات نظامی اسرائیل، در صورت از سرگیری عملیات کامل آمریکا و پیوستن اسرائیل به حملات هوایی، محافظت بیشتری نسبت به نگه‌داشتن آنها در پایگاه‌های کشور‌های خلیج فارس فراهم می‌کند».

این منابع همچنین افزودند: «همه این موارد در حال حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اسرائیل احتمالاً در صورت تصمیم ترامپ برای گسترش قابل توجه جنگ، در این امر مشارکت خواهد کرد».

بامداد سه‌شنبه نیز سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) اعلام کرد که به بهانه تضعیف توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، حملات تجاوزکارانه‌ای را به مناطقی در این کشور انجام می‌دهد.