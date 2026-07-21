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نامه ایران به شورای امنیت در پی حمله آمریکا به دارخوین

امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در پی حمله تجاوزکارانه آمریکا به نیروگاه هسته‌ای دارخوین از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست تا هرچه سریعتر این حمله را به‌ صراحت محکوم کنند.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۹۳
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نامه ایران به شورای امنیت در پی حمله آمریکا به دارخوین

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ایروانی روز دوشنبه به وقت محلی در نامه خود به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت گفت: جامعه بین‌المللی به‌طور مستمر تاکید کرده است که حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یا تهدید به حمله علیه این تاسیسات، تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت درخواست می‌کند که بدون تاخیر و بدون تبعیض یا اعمال استاندارد‌های دوگانه، مسئولیت‌های خود را بر اساس منشور سازمان ملل متحد ایفا کرده و حمله مسلحانه ایالات متحده آمریکا علیه نیروگاه هسته‌ای دارخوین تحت پادمان را به‌صراحت محکوم کنند.

متن کامل نامه سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیرو دستور دولت متبوعم و در ادامه نامه‌های پیشین در خصوص تداوم اقدامات تجاوزکارانه‌ای که از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، از جمله نامه‌های مورخ ۱۶ و ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۵ و ۲۶ تیر ماه)، مایلم توجه فوری جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به حمله دیگری از سوی ایالات متحده آمریکا علیه یک تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، جلب کنم.

حدود ساعت ۳:۳۹ بامداد به وقت محلی روز یکشنبه ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ایالات متحده آمریکا چندین فروند موشک به سمت سایت نیروگاه هسته‌ای کارون (دارخوین)، که در استان خوزستان در حال ساخت است، شلیک کرد. این تاسیسات، یک مرکز هسته‌ای صلح‌آمیز است که مطابق با توافقنامه جامع پادمان منعقده میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس، به‌طور کامل تحت پوشش پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دارد.

فعالیت‌های انجام‌شده در این تاسیسات صرفا صلح‌آمیز، کاملا شفاف و به‌طور کامل منطبق با حقوق و تعهدات ایران بر اساس معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است.

هدف قرار دادن عمدی یک تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن هم پس از مجموعه‌ای از حملات فاجعه بار ایالات متحده به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران بدون هیچ توجیه نظامی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی، منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

با این حال، ایالات متحده آمریکا که پیش‌تر با همکاری رژیم اسرائیل در جریان جنگ‌های تجاوزکارانه علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه تا آوریل ۲۰۲۶، حملات غیرقانونی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران انجام داده بود، بار دیگر و به دلیل انفعال و اعمال استاندارد‌های دوگانه از سوی شورای امنیت، به‌طور عامدانه یک تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی را هدف قرار داده است.

چنین حمله‌ای که هجدهمین موج چنین حملاتی علیه سایت‌ها و تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تحت پادمان، از آغاز تجاوزات مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ است، ایمنی و امنیت هسته‌ای را به شدت به خطر می‌اندازد و به طور جدی یکپارچگی، اعتبار و اثربخشی رژیم جهانی عدم اشاعه هسته‌ای را تضعیف می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید این حمله بی‌پروایانه و غیرمسئولانه از سوی ایالات متحده آمریکا، همچنان در ارتباط مستمر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص قرار دارد.

در همین رابطه، معاون رئیس‌جمهور اسلامی ایران و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، طی نامه‌ای خطاب به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، خواستار اتخاذ اقدامات موثر و مناسب در قبال چنین تجاوزاتی شد؛ اقداماتی که تمامیت و اعتبار هنجار‌های جهانی عدم اشاعه هسته‌ای را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

جمهوری اسلامی ایران یادآور می‌شود که جامعه بین‌المللی به‌طور مستمر تاکید کرده است که حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یا تهدید به حمله علیه این تاسیسات، تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.

قطعنامه‌های متعددی که توسط کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسیده‌اند، مجددا تاکید کرده‌اند که هرگونه حمله مسلحانه علیه تاسیسات هسته‌ای که صرفا به اهداف صلح‌آمیز اختصاص دارند، یا هرگونه تهدید علیه این تاسیسات، نقض اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

شورای امنیت نیز بار‌ها بر اهمیت اساسی ایمنی و امنیت هسته‌ای و همچنین ضرورت تضمین احترام کامل به تمامیت و مصونیت تاسیسات هسته‌ای قرارگرفته تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده است.

از این رو، جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت درخواست می‌کند که بدون تاخیر و بدون تبعیض یا اعمال استاندارد‌های دوگانه، مسئولیت‌های خود را بر اساس منشور سازمان ملل متحد ایفا کرده و حمله مسلحانه ایالات متحده آمریکا علیه نیروگاه هسته‌ای دارخوین تحت پادمان را به‌صراحت محکوم کنند.

ایران همچنین از شورای امنیت می‌خواهد مجددا تاکید کند که هرگونه حمله علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یا تهدید به حمله علیه این تاسیسات، مغایر با حقوق بین‌الملل بوده و نقض اصول منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت و قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می‌شود؛ از ایالات متحده آمریکا بخواهد فورا تمامی حملات و تهدید‌های حمله علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز آن، را متوقف کند؛ و این کشور را بر اساس حقوق بین‌الملل در قبال اقدامات خلاف حقوق بین الملل خود و تمامی پیامد‌های ناشی از آن، کاملا پاسخگو بداند.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمائید این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت منتشر و توزیع شود.

امیرسعید ایروانی

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل

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