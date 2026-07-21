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ادعای آمریکا درباره ادامه مذاکرات با ایران

یک مقام آمریکایی شامگاه دوشنبه مدعی شد که همزمان با حملات تجاوزکارانه به جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات با تهران نیز ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۹۰
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3789 بازدید
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ادعای آمریکا درباره ادامه مذاکرات با ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک مقام آمریکایی شامگاه دوشنبه مدعی شد که همزمان با حملات تجاوزکارانه به جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات با تهران نیز ادامه دارد. این منبع که نامش فاش نشد، در مصاحبه با شبکه «الجزیره» ادعا کرد: «رئیس جمهور [آمریکا دونالد]ترامپ بر این تمرکز دارد که ایران را به خاطر فعالیت‌های تروریستی مداوم خود در تنگه هرمز به پرداخت هزینه وادار کند».

در حالی که آمریکا ابتدا ناقض یادداشت تفاهم با ایران بود، اما وی مدعی شد: «ترامپ قصد دارد که ایران را به خاطر نقض تفاهم‌نامه به پرداخت هزینه وادار کند». این مقام واشنگتن بدون اشاره به شهادت و جراحت چند هزار ایرانی در حملات تروریستی آمریکا، ادعا کرد: «ترامپ می‌خواهد ایران را به خاطر مرگ اخیر سربازان آمریکایی به پرداخت هزینه وادار خواهد کرد».

 وی همچنین افزود: «حملات ویرانگر به ایران تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا تصمیم دیگری نگیرد، ادامه خواهد یافت». بامداد سه‌شنبه نیز سازمان تروریستی سنتکام (فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا) اعلام کرد که به بهانه تضعیف توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، حملات تجاوزکارانه‌ای را به مناطقی در این کشور انجام می‌دهد.

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آمریکا مذاکرات تنگه هرمز ایران تفاهم نامه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
شاهرخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
5
4
پاسخ
سیاسیون چرا موضوع را رد نمی کنند؟
نباید اونا قیمت نفت رو کنترل بکنند.
جنگ نظامی دیگه بسه.
موضوع رو بکشید توی مسائل اقتصادی جهان و منطقه
تا دردشون بیاد.
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