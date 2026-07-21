عکس: اقتصاد جهان در گروِ جنگ‌طلبی ترامپ

روزنامه انگلیسی با انتقاد شدید از شروع دوباره جنگ توسط آمریکا نوشته است، ترامپ بزرگ‌ترین خطر حال حاضر برای جهان و یک سلاح کشتار جمعی تک‌نفره است. ترامپ با حماقت خود در حمله به ایران یک‌تنه اقتصاد جهانی را تا مرز نابودی برده است و بحران انرژی در جهان روزبه‌روز تشدید می‌شود. دیروز خبر رسید که قیمت بنزین و گازوئیل دوباره در آمریکا به‌دلیل تداوم جنگ افزایش یافته است. از ۹ اسفند که جنگ شروع شد تاکنون بارها رسانه‌ها، کارشناسان، اندیشکده‌های غربی و حتی مقامات خود آمریکا به ترامپ گوشزد کرده‌اند که او قادر به پیروزی در جنگ نیست و بهتر است تا آمریکا بیشتر از این در این باتلاق فرو نرفته جنگ را تمام کند.