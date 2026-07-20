ادعاهای مضحک و بیاساس جدید ترامپ علیه ایران
ترامپ اعلام کرد: نتانیاهو به هیچ وجه در آمریکا دستگیر نخواهد شد، چرا که او در حال مبارزه با ایران است، ایرانی که ۵۲۰۰۰ معترض حاکمیت را کشته است!
کد خبر: ۱۳۸۵۷۸۵| |
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با تکرار ادعاهای بیاساس علیه ایران، اعلام کرد نتانیاهو در آمریکا دستگیر نخواهد شد و مدعی شد ایران ۵۲ هزار معترض را کشته است؛ اعدادی که هیچ منبع معتبری آن را تأیید نمیکند.
رئیس جمهور آمریکا در صفحه شخصی خود نوشت:
بنیامین نتانیاهو به هیچ وجه یا صورتی در ایالات متحده آمریکا دستگیر نخواهد شد.
او در حال مبارزه با جمهوری اسلامی ایران است، جمهوری اسلامی که اخیراً ۵۲۰۰۰ معترض بیگناه را کشته و ۴۷ سال گذشته را صرف کشتن سربازان آمریکایی و دیگران کرده است.
تنها کسانی که باید دستگیر شوند، افرادی هستند که ایران را به این مارپیچ بیسابقه مرگ و ویرانی کشاندهاند؛ چیزی که باید سالها پیش توسط روسای جمهور قبلی مورد رسیدگی قرار میگرفت!
گزارش خطا
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غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
تو یه آشغال حیوونی که آینده نشون خواهد داد کی موندگاراست و کی رفتنی
کم کم یانکی ها به این نتیجه خواهند رسید
که
تنها راه حل مشکلات شون
سربه نیست کردن یک پیرخرفت خودشیفته است
که
تنها راه حل مشکلات شون
سربه نیست کردن یک پیرخرفت خودشیفته است
چرا معترض شدن بخاطر وضع اقتصادی که کشور تو با تحریم بوجود اوردی حرامی
خدا کمک کند ارتش و سپاه وسایر نیروهای رزمنده ایران بزودی پو زه آمریکا را در خلیج فارس برای همیشه غرق خواهند کرد و منطقه را از شر آنها پاک خواهند نمود. گرصبرکنی زغوره حلوا سازند.
تو و نتانیاهوی جنایتکار بیش از ۷۰ هزار نفر فقط در غزه از بین بردید..ایران، لبنان، سوریه و یمن بماند...