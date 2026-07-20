ترامپ اعلام کرد: نتانیاهو به هیچ وجه در آمریکا دستگیر نخواهد شد، چرا که او در حال مبارزه با ایران است، ایرانی که ۵۲۰۰۰ معترض حاکمیت را کشته است!

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای بی‌اساس علیه ایران، اعلام کرد نتانیاهو در آمریکا دستگیر نخواهد شد و مدعی شد ایران ۵۲ هزار معترض را کشته است؛ اعدادی که هیچ منبع معتبری آن را تأیید نمی‌کند.



رئیس جمهور آمریکا در صفحه شخصی خود نوشت:

بنیامین نتانیاهو به هیچ وجه یا صورتی در ایالات متحده آمریکا دستگیر نخواهد شد.

او در حال مبارزه با جمهوری اسلامی ایران است، جمهوری اسلامی که اخیراً ۵۲۰۰۰ معترض بی‌گناه را کشته و ۴۷ سال گذشته را صرف کشتن سربازان آمریکایی و دیگران کرده است.

تنها کسانی که باید دستگیر شوند، افرادی هستند که ایران را به این مارپیچ بی‌سابقه مرگ و ویرانی کشانده‌اند؛ چیزی که باید سال‌ها پیش توسط روسای جمهور قبلی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت!