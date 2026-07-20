صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تغییر ساعات فعالیت ادارات کاشان و آران‌وبیدگل

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از کاهش ساعات فعالیت ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کاشان و آران و بیدگل طی دو روز آینده خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۸۲
| |
1161 بازدید

تغییر ساعات فعالیت ادارات کاشان و آران‌وبیدگل

به گزارش تابناک، منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما، ماندگاری توده هوای گرم طی روزهای اخیر و به‌منظور پایداری تأمین انرژی، ساعات فعالیت ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های کاشان و آران‌وبیدگل در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۳۰ و ۳۱ تیرماه، از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ تعیین شد.

وی افزود: به‌منظور پایداری جریان برق خانگی، ادارات و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات تعطیل و خارج از وقت اداری ۷۰ درصد کاهش مصرف برق نسبت به دوره مشابه سال قبل اعمال کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: رعایت دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد در فضاهای ساختمانی و در مدار قرار دادن ژنراتورهای برق اضطراری در ساعات پیک مصرف، از الزامات و تأکیدات مدیریت بحران برای دستگاه‌های اجرایی در این ایام است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
اصفهان کاشان ادارات ساعت کاری دمای هوا گرمای هوا تامین انرژی مصرف برق
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادارات این استان فردا تعطیل شدند
ادارات این استان دورکار شدند
پیش‌بینی بارش باران؛ دما کاهش می‌یابد
وضعیت دمایی و بارندگی در کشور تا اول شهریور
هرمزگان از جدول خاموشی‌ها و قطع برق خارج شد
وضعیت فعالیت ادارات هرمزگان برای فردا یکشنیه
کاهش ساعت کاری برخی شهرهای ایلام
موج جدید ناپایداری‌های جوی در راه ایران!
تغییرات اضطراری در ادارات خوزستان+جزییات
عاملان جنایات میدان علیخانی اصفهان اعدام شدند
نحوه فعالیت ادارات هرمزگان؛ شنبه ۲۷ تیر+جزییات
تهران خنک می‌شود
وضعیت فعالیت ادارات خوزستان برای یکشنبه و دوشنبه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oVK
tabnak.ir/005oVK