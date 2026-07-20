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زمان جدید برگزاری انتخابات شوراها مشخص شد

سخنگوی شورای نگهبان، زمان جدید برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی و همچنین میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در چند حوزه انتخابیه را حداکثر دو ماه پس از پایان قطعی جنگ و منوط به مصوبه قطعی مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۷۳
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زمان جدید برگزاری انتخابات شوراها مشخص شد

به گزارش تابناک، هادی طحان نظیف عصر دوشنبه ۲۹ تیر، در حاشیه همایش گرامیداشت اعضای شورای نگهبان شهرستان آمل در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در حال حاضر هیچ تغییری در مصوبه مربوط به زمان برگزاری انتخابات ایجاد نشده و ملاک عمل، مصوبه شورای عالی امنیت ملی ۲ ماه پس از پایان جنگ پابرجا است.

وی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای مطرح‌شده درباره زمان برگزاری انتخابات از جمله برگزاری آن در شهریور نیز گفت: در حال حاضر هیچ تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ نشده و این مصوبه شورای عالی امنیت ملی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و ابلاغ شده است.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: بنابراین، تا این لحظه هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده و اگر در آینده جلسه‌ای برگزار و تصمیم تازه‌ای اتخاذ شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گفته طحان نظیف، در حال حاضر، طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، روند برگزاری انتخابات بر همین اساس پیش خواهد رفت و انتخابات، دو ماه پس از اعلام توقف جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی برگزار خواهد شد.

فعلاً تجمیع انتخابات مطرح نیست!

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درخصوص تجمیع انتخابات نیز گفت: درحال حاضر تجمیع هیچ انتخاباتی از جمله اینکه بحث تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با شوراها ویا ریاست جمهوری با مجلس مطرح نیست.

طحان نظیف اضافه کرد: اساساً اگر بحث تجمیع انتخابات مطرح شود، باید سازوکارهای قانونی آن هست که باید اصلاحاتی نیز صورت بگیرد، اما درحال حاضر چنین بحث و موضوع وجود ندارد و در دستور کار نیست.

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شورای نگهبان طحان نظیف انتخابات شوراها برگزاری انتخابات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
4
پاسخ
اگر شورا نبود بهتر نبود به نظر الان خروجی شورا چیست
ه.د
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
4
پاسخ
این همه شورا داریم ، همه هم انسان های بزرگ،فرهیخته،متدین و نخبه ، چرا نتوانستند اقتصاد کشور را نجات بدهند و جنگ را از کشور دور کنند؟؟؟؟
ناشناس
|
United States of America
|
۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
4
پاسخ
تعطیل کنید بره
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