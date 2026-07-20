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ابلاغ پیام رئیس‌ جمهور به خانواده‌های شهدای بندر خمیر

سخنگوی دولت با همراهی فرماندار بندر خمیر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان، با حضور در روستاهای «کروئیه» و «نیمه‌کار» با خانواده‌های شهدای حمله جنایتکارانه آمریکا دیدار و از آنان دلجویی کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۶۸
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ابلاغ پیام رئیس‌ جمهور به خانواده‌های شهدای بندر خمیر

به گزارش تابناک به نقل از فرمانداری شهرستان بندرخمیر، فاطمه مهاجرانی که در اجرای دستور رئیس‌ جمهوری برای ابلاغ پیام وی به جنوب کشور سفر کرده است، در این دیدارها بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا و پاسداشت یاد جان‌باختگان این حادثه تأکید کرد.

در این دیدارها که با هدف دلجویی از خانواده‌های معظم شهدا انجام شد، سخنگوی دولت یاد و خاطره شهیدان والامقام «عبدالرحیم جعفری‌فرد، مریم پراکنده‌دل، فاطمه‌زهرا اکبری، همایون چترزرین و مازیار چترزرین» را گرامی داشت و سلام و پیام مسعود پزشکیان را به خانواده‌های آنان ابلاغ کرد.

 در پی حمله جنایتکارانه دشمن متخاصم آمریکا در شامگاه ۲۵ تیر به پل‌های مواصلاتی شهرستان خمیر، هفت نفر از همشهریان این منطقه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

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