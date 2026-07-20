ترامپ مدعی انتقام چندبرابری از ایران شد!
هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را میکشد، برای آن کشتار چندین برابر جبران خواهد شد!
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی جدید در واکنش به کشته شدن سربازان آمریکایی در حملات ایران مدعی شد:: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را میکشد، برای آن کشتار چندین برابر جبران خواهد شد!
این دستور به وزیر جنگ، پیتر هگسث، رئیس ستاد مشترک ارتش، دانیل کین، و هر رهبری در ارتش ابلاغ شده است. پرزیدنت دونالد جی. ترامپ.
گزارش خطا
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چرا ایران این تهدیدهارو نمیکنه لفط اومدن خیلی مهمه که علنی بدونن و مردم همحس کنن که اینطوره
برای انتقام یک کودک دبستانی چند نفر را باید بکشی؟ برای 168 کودک میناب برای صدها کودک در شهرهای ایران چند نفر کشته بدهید؟پس منتظر باش همان مقدار کشته خواهی داد.
از حدود یکساعت پیش علائمی مثبت از داخل ایران فرستاده شده و تا یکی دو روز آینده بامید خدا جنگ افروزان باز ناامید خواهند شد.
ده سرباز ما رو اول اون کشته تو پومفور . ما تازه انتقام ۱ درصد هم نگرفتیم.
فرماندهان جنگ توجه داشته باشند از ابتدادی مذاکرات وجنگ ترامپ خیلی تاکید روی کشته شدن نیروهایش داشت وخط قرمزش بود به همین دلیل پاشنه آشیل ترامپ وآمریکا شده است نباید به سمتی رفت که جنگ از کنترل خارج شود لحظه به لحظه جنگ باید مدیریت شود