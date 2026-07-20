ترامپ مدعی انتقام چندبرابری از ایران شد!

هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را می‌کشد، برای آن کشتار چندین برابر جبران خواهد شد!

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی جدید در واکنش به کشته شدن سربازان آمریکایی در حملات ایران مدعی شد:: هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را می‌کشد، برای آن کشتار چندین برابر جبران خواهد شد!

این دستور به وزیر جنگ، پیتر هگسث، رئیس ستاد مشترک ارتش، دانیل کین، و هر رهبری در ارتش ابلاغ شده است. پرزیدنت دونالد جی. ترامپ.