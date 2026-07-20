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دولت در کنار مردم خوزستان است

معیشت مردم را با وجود ادامه جنگ تامین می‌کنیم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: دولت در کنار شماست و همان اهمیتی که در تهران برای شرایط قائل هستیم، در خوزستان نیز وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۵۹
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معیشت مردم را با وجود ادامه جنگ تامین می‌کنیم

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدجعفر قائم پناه عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان خوزستان، بیان کرد: وجب به وجب خاک خوزستان با خون جوانان کشور آمیخته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور خطاب به مردم خوزستان گفت: دولت در کنار شماست و از شما حمایت می کند به گونه ای که در عملیات اخیر که دشمن بر استان های جنوبی متمرکز شده همان اهمیت که در تهران است در خوزستان و دیگر استان ها وجود دارد و این جلسه به همین دلیل تشکیل شده است.

وی ادامه داد: خرسندیم که دولت در طول جنگ رمضان به رغم گرانی کالا توانست معیشت مردم را تامین کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه در ایام جنگ برق قطع نشد، افزود: به محض بروز مشکل، ترمیمی صورت گرفت و اگر خطوط ارتباطی زده می شد در کسری از ثانیه ترمیم صورت می گرفت.

قائم‌ پناه عنوان کرد: وقتی می گوییم ایران را می سازیم به دست جوانان مجدد ساخته خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایران خم شده اما هیچ گاه نشکسته، تاکید کرد: ایران تمدن بزرگ و هزارساله دارد، ریشه در عمق تاریخ و تمدن دارد و به همت همه مردم هیچ گاه نمی شکند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اعلام اینکه حملات دشمن، طرح های توسعه ای و رفع ناترازی را عقب انداخت، تصریح کرد: ۶۵۰ میلیون متر مکعب گاز تولید می کردیم، در ساعت پیک ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز داشتیم و اکنون با شرایط جنگ ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از میدان خارج شده که ناترازی بزرگی در بخش گاز ایجاد شده و می طلبد مردم در این حوزه کمک داشته باشند.

قائم پناه افزود: درصدد رفع ناترازی برق بودیم اما با زدن نیروگاه ها، کارخانه های پتروشیمی و فولاد به ناترازی اضافه شد. به رغم همه اینها با مدیریتی که صورت می گیرد تلاش می کنیم کمترین آسیب به مردم برسد.

وی با بیان اینکه نیاز به تولید داریم، عنوان کرد: وقتی می خواهیم کارگری بیکار نشود و نان آوری بی پول نشود باید تولید داشته باشیم و برای این ها گاز و برق و انرژی لازم است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایطی جنگی هستیم، تاکید کرد: اگر صحبت از مبارزه می کنیم باید الفبای مبارزه را رعایت کنیم؛ نیازمند این هستیم انرژی ها را به معنای واقعی کلمه مدیریت کنیم تا تاب آوری ها بیشتر شد.

قائم پناه افزود: منابع محدود شده، صادرات نفت و پتروشیمی محدود شده است و بازسازی اولویت اول ما است.

وی گفت: ممکن است توسعه عقب بیفتد بنابراین باید با همت بیشتر ایستاد و منابع را مدیریت کرد که هیچ منبعی مهم تر از انرژی که رکن پیشرفت و توسعه است، نیست.

معاون اجرایی رئیس جمهور به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری اشاره و عنوان کرد: اگر ایران، ملت تاب آور و مقاوم دارد ناشی از وحدت و انسجام است. اگر مقام معظم رهبری از وحدت صحبت می فرمایند، اگر رهبر شهید همیشه از وحدت سخن می گفتند باید همه انسجام را حفظ کنیم.

قائم پناه با تاکید بر اینکه فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری بوده و هستند، ادامه داد: اگر مذاکره ای بخواهد شکل گیرد باید حتما مورد تایید ایشان باشد اگر تفاهم نامه ای امضا شد با اذن ایشان انجام گرفته است و اگر ادامه مذاکره با اجازه رهبر بوده پس باید تابع رهبر باشیم و جلوتر نزنیم.

وی اظهار کرد: هیچ مصوبه شورای امنیت ملی بدون اذن مقام معظم رهبری نه قانونی و نه اجرایی است لذا از همه تقاضا داریم بر طبل تفرقه نکوبند، باید از رییس‌جمهور، رییس مجلس، رییس قوه قضاییه و نیروهای مسلح حمایت کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: در میدان و تریبون های رسمی باید از مذاکره کننده، رزمنده ها، فرماندهان، لانچر نشین ها و ... حمایت کنیم که این ها لازمه وحدت و پیروزی ما است.

قائم پناه گفت: ایران ما باید آباد و آزاد باشد و به حول قوه الهی ایران را آزاد و آباد خواهیم ساخت.

 معیشت مردم را حتی با وجود ادامه جنگ تامین می‌کنیم

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اگر جنگ هم ادامه پیدا کند نیز آب، برق و گاز را تا حد امکان برای مردم فراهم و معیشت مردم را تامین می کنیم.

محمد جعفر قائم پناه عصر امروز دوشنبه در جمع بندی سفر خود به خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو دستور رئیس جمهور به استان های جنوب کشور سفر کردیم تا اولا به مردم اعلام کنیم دولت در کنار مردمان خوب مقاوم استان های جنوبی کشور، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: مدیران استان از جمله استاندار خوزستان، دیگر استانداران و مدیران، خوب درخشیدند که آمده ایم به آنها خداقوت بگوییم.

وی با بیان اینکه خسارات وارد شده جنگ را ارزیابی کردیم، گفت: پتروشیمی‌های عسلویه و بندر ماهشهر و فولاد خوزستان را ارزیابی کردیم. میزان خسارت ها را براورد می کنیم، در ستاد بازسازی تامین منابع می شوند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اعلام اینکه بازسازی ها آغاز شده است، تصریح کرد: امیدوارم سرعت پیدا کند تا نه صنعتی بخوابد و نه فردی بیکار شود. همچنین روند توسعه کشور ادامه پیدا کند.

قائم پناه افزود: همچنین آماده ایم بگوییم اگر جنگ هم ادامه پیدا کند در حین جنگ نیز مردم زندگی خود را ادامه می دهند. آب، برق و گاز را تا حد امکان فراهم می کنیم و معیشت مردم را تامین می کنیم که تاکنون دولت هرآنچه در توان داشته برای رفاه مردم انجام داده است.

وی به خاموشی های ناشی از گرمای شدید هوا به دلیل ناترازی ناشی از کمبود قبلی و بمباران ها اشاره و اظهار کرد: در استان خوزستان و جنوبی مردم هوای بالای ۵۰ درجه را تجربه می کنند که وزیر نیرو تمهیداتی اندیشیدند، مناطقی که درگیر جنگ هستند و گرم است خاموشی خانگی نداشته باشند یا نسبت به کشور حداقل باشد تا مردم به رغم اینکه زیر بمباران باشند، هوای مطلوبی برایشان فراهم شود.

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قائم پناه معاون اجرایی دولت پزشکیان خوزستان آمریکا حمله نقض آتش بس جنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Poland
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
6
پاسخ
عجب! با دلار ۱۹۰ هزار تومانی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
7
پاسخ
تهیه میکنید؟ همهوچیز هست اما چطور باید پرداخت بشه؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
7
پاسخ
یک نفر پیدا نمیشود معیشت را برای این مسولان تعریف کند معیشت یعنی همه چیز فراهم باشد و مردم بتوانند هر چیزی در حد حداقل ها را فراهم کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
5
پاسخ
چه فایده این نحوه مدیریت ودغدغه معیشت مردم داشتن فقط در کلام نیست باید قیمت ازدرب کارخانه تا زمانیکه دست مصرف کننده می‌رسد باید نظارت شود ضمن اینکه نباید بی رویه مجوز هرگونه افزایش قیمت به شکل و بهانه ای به تولید کننده داده شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
4
پاسخ
شمابه فکرپرداخت مابه التفاوت حقوق فروردین واردیبهشت بازنشستگان بدبخت باش
شعاردهی د
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
4
پاسخ
شما حقوق بازنشسته تامین و عایلهمندی و اولاد را بدهید بقیه پیشکش
حق مسکن ۲۷۰ هزار تومان و حق معیشت ۶۰۰ هزار تومان واقعا خجالت اور است
پاسخ ها
بازنشسته فلک زده
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
حق مسکن بازنشسته ها 270 هزار تومان
و جالبه مبلغ 27 هزازتومنش بابت مالیات کم میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
5
پاسخ
لطف میکنید ! شرمنده میکنید! منت سرمون میذارید! انشاالله جبران کنیم!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
5
پاسخ
این کاری که شما دارید میکنید اسمش تامین نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
5
پاسخ
معیشت ؟!!!

معیشتی دیگه باقی نمونده عمو !

خبراززندگی ملت ندارید والله.....
ناشناس
|
Poland
|
۰۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
6
پاسخ
نه خداوکیلی تامین نکن در جنگ 8 ساله یک ریال گرانی رخ نداد
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