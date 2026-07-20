انفجار و درگیری نزدیک یک ساختمان فدرال در نیویورک

به گزارش تابناک به نقل از شبکه العهد، صدای انفجار و درگیری در نزدیکی یک ساختمان فدرال در شهر نیویورک آمریکا شنیده شده است.

بر اساس اعلام خبرگزاری راشا تودی، انفجار خارج از ساختمان فدرال نیویورک رخ داده است.

گزارش‌ها حاکی از بازداشت فرد مظنون است.

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در پی وقوع اینحوادث، ساختمان مذکور به‌ طور کامل تخلیه شده و نیروهای امنیتی به محل حادثه اعزام شده‌اند.

پلیس نیویورک خبر داد که از تردد افراد نزدیک این ساختمان جلوگیری می کند.