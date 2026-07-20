انهدام یک پرتابه دشمن آمریکایی در آسمان اقلید فارس

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از موفقیت نیروهای مسلح در رهگیری و انهدام یک پرتابه متعلق به دشمن آمریکایی در ارتفاعات شهر دژکرد، از توابع بخش سده شهرستان اقلید خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سید احمد احمدی زاده گفت: بامداد دوشنبه ۲۹ تیرماه، حافظان امنیت در نیروهای مسلح مستقر در استان فارس، با هوشیاری و دقت عملیاتی مثال‌زدنی، موفق به شناسایی و منهدم کردن یک فروند پرتابه متعلق به دشمن آمریکایی در حوالی شهر دژکرد شدند.

معاون استاندار فارس با اشاره به اینکه این اقدام در چارچوب رصد مستمر تحرکات دشمن انجام شده است، تاکید کرد: هرگونه تعرض و ناامنی در استان فارس با واکنش قاطع و فوری نیروهای مسلح روبه‌رو خواهد شد.