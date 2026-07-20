به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «مهرداد حسن‌زاده»، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، اظهار کرد: این حادثه ظهر دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در یک واحد مسکونی واقع در بلوار ثارالله محله اسلام‌آباد بندرعباس رخ داد که پس از اعلام موضوع، تیم‌های آتش‌نشانی و امدادی برای امدادرسانی و کنترل شرایط به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان و نیرو‌های امدادی پس از حضور در صحنه، عملیات مهار حریق، اطفای آتش و اقدامات ایمن‌سازی را انجام دادند و از سرایت آتش به بخش‌های دیگر جلوگیری کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به جان‌باختن ۶ نفر در این حادثه، خاطرنشان کرد: بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن علت وقوع آتش‌سوزی آغاز شده و نتیجه پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.