آتشسوزی منزل مسکونی در بندرعباس با ۶ کشته
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از وقوع حادثه آتشسوزی در یک منزل مسکونی در محله اسلامآباد بندرعباس و جانباختن ۶ نفر در این حادثه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۵۳| |
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به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «مهرداد حسنزاده»، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، اظهار کرد: این حادثه ظهر دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ در یک واحد مسکونی واقع در بلوار ثارالله محله اسلامآباد بندرعباس رخ داد که پس از اعلام موضوع، تیمهای آتشنشانی و امدادی برای امدادرسانی و کنترل شرایط به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: آتشنشانان و نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، عملیات مهار حریق، اطفای آتش و اقدامات ایمنسازی را انجام دادند و از سرایت آتش به بخشهای دیگر جلوگیری کردند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به جانباختن ۶ نفر در این حادثه، خاطرنشان کرد: بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت وقوع آتشسوزی آغاز شده و نتیجه پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
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