مذاکرات ایران و آمریکا از سر گرفته میشود؟
همزمان با افزایش تلاشهای دیپلماتیک، رسانههای مختلف از ارائه پیشنهادهای تازه برای ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و برقراری آتشبس موقت خبر میدهند.
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به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، همزمان با افزایش رایزنیهای دیپلماتیک، گمانهزنیها درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا شدت گرفته است.
پاکستان و قطر امروز دوشنبه در یک پیشنهاد مشترک از ایران و آمریکا خواستهاند بهعنوان گام نخست برای آغاز دوباره مذاکرات، به مواضع خود پیش از ۹ ژوئیه (۱۸ تیر) بازگردند.
در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ایرانی مدعی شد میانجیگران پیشنهاد توقف ۱۰ روزه حملات را با هدف ایجاد فرصتی برای احیای توافق هستهای موقت میان ایران و آمریکا مطرح کردهاند.
همچنین شبکه سعودی الحدث به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد پیشنهاد آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز برای مدت ۱۰ روز تا دو هفته، هماکنون در حال بررسی و گفتوگو است.
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صرفا برای کاهش قیمت نفت و خرید زمان هست.جنگ بزرگ و نهایی صرف نظر از نتیجه اون رخ خواهد داد.
بازم نقشه آمریکا و اسرائیل و اعراب هست این دفعه میخوان زمینی وارد ایران بشن میگی نه بنشین و نگاه کن
مثلا قراره توی این 10 روز چه اتفاقی بیفته؟ غیر اینه که دوباره آماده میشن باز حمله کنن؟
ساده لوح نباشیییید
ساده لوح نباشیییید
از حدود یکساعت علائمی بسیار خوب و مثبت از داخل ایران فرستاده شد. فقط جنگ افروزان را باید کنترل کرد.