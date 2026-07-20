صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مذاکرات ایران و آمریکا از سر گرفته می‌شود؟

همزمان با افزایش تلاش‌های دیپلماتیک، رسانه‌های مختلف از ارائه پیشنهادهای تازه برای ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و برقراری آتش‌بس موقت خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۵۰
| |
9636 بازدید
|
۱۰
مذاکرات ایران و آمریکا از سر گرفته می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، همزمان با افزایش رایزنی‌های دیپلماتیک، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا شدت گرفته است.

پاکستان و قطر امروز دوشنبه در یک پیشنهاد مشترک از ایران و آمریکا خواسته‌اند به‌عنوان گام نخست برای آغاز دوباره مذاکرات، به مواضع خود پیش از ۹ ژوئیه (۱۸ تیر) بازگردند.

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ایرانی مدعی شد میانجی‌گران پیشنهاد توقف ۱۰ روزه حملات را با هدف ایجاد فرصتی برای احیای توافق هسته‌ای موقت میان ایران و آمریکا مطرح کرده‌اند.

همچنین شبکه سعودی الحدث به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد پیشنهاد آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز برای مدت ۱۰ روز تا دو هفته، هم‌اکنون در حال بررسی و گفت‌وگو است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ایران جنگ حمله نقض آتش بس مذاکره مذاکرات ایران و آمریکا
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خلیل الحیه هم مبارز است هم اهل مذاکره/ ارتباط الحیه با ایران ادامه خواهد یافت
معیشت مردم را با وجود ادامه جنگ تامین می‌کنیم
مذاکرات ایران و آمریکا متوقف شد
اصابت پرتابه دشمن آمریکایی به جزیره هنگام
پاکستان هم شاید به جنگ آمریکا و ایران کشیده شود!
نیروی دریایی آمریکا توان یک جنگ طولانی با ایران را ندارد
چین برنده جنگ روزهای اخیر ایران و آمریکا!
ضرب‌الاجل ترامپ برای مذاکره‌کنندگان آمریکایی
اداره تنگه هرمز حق طبیعی ایران است
وزیر آمریکایی: ترامپ به دنبال راه دیپلماتیک با ایران است!
پاسخ حزب‌الله عراق به وقوع جنگ فراگیر علیه ایران
هشدار سحنگوی سپاه به دشمن درباره گام‌های بعدی
مذاکرات این هفته آمریکا و ایران تعلیق شد
ادعای نیویورک تایمز درباره دور جدید مذاکرات
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
اداره برق در ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
2
پاسخ
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
1
پاسخ
باز شروع شد!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
1
پاسخ
صرفا برای کاهش قیمت نفت و خرید زمان هست.جنگ بزرگ و نهایی صرف نظر از نتیجه اون رخ خواهد داد.
احمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
1
پاسخ
خداکنداین جنگ تموم بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
0
پاسخ
آتش بس که باز یه عده ما رو وارد جنگ کنن.
استاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
0
پاسخ
بازم نقشه آمریکا و اسرائیل و اعراب هست این دفعه میخوان زمینی وارد ایران بشن میگی نه بنشین و نگاه کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
0
پاسخ
مثلا قراره توی این 10 روز چه اتفاقی بیفته؟ غیر اینه که دوباره آماده میشن باز حمله کنن؟
ساده لوح نباشیییید
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
1
پاسخ
شما را بخدا یکبار برا همیشه تمومش کنید مذاکره فقط فریب است
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
0
پاسخ
از حدود یکساعت علائمی بسیار خوب و مثبت از داخل ایران فرستاده شد. فقط جنگ افروزان را باید کنترل کرد.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
1
پاسخ
اوگی .خوبه .
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oUo
tabnak.ir/005oUo