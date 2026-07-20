همزمان با افزایش تلاش‌های دیپلماتیک، رسانه‌های مختلف از ارائه پیشنهادهای تازه برای ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا و برقراری آتش‌بس موقت خبر می‌دهند.

به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، همزمان با افزایش رایزنی‌های دیپلماتیک، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا شدت گرفته است.

پاکستان و قطر امروز دوشنبه در یک پیشنهاد مشترک از ایران و آمریکا خواسته‌اند به‌عنوان گام نخست برای آغاز دوباره مذاکرات، به مواضع خود پیش از ۹ ژوئیه (۱۸ تیر) بازگردند.

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ایرانی مدعی شد میانجی‌گران پیشنهاد توقف ۱۰ روزه حملات را با هدف ایجاد فرصتی برای احیای توافق هسته‌ای موقت میان ایران و آمریکا مطرح کرده‌اند.

همچنین شبکه سعودی الحدث به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد پیشنهاد آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز برای مدت ۱۰ روز تا دو هفته، هم‌اکنون در حال بررسی و گفت‌وگو است.