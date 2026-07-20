وحشت ترامپ از سوار شدن در هواپیمای اهدایی قطر

چرخش ناگهانی ترامپ و بازپس‌فرستادن هواپیمای اهدایی ۴۰۰ میلیون دلاری قطر، از یک رسوایی امنیتی بزرگ پرده برداشت؛ جتی لوکس که قرار بود «ایرفورس وان» جدید آمریکا باشد، به دلیل نداشتن سیستم ضد موشکی و وحشت از تهدیدات امنیتی، عملاً پروژه ده‌ها میلیون دلاری تغییرات خود را به باد داد و زمین‌گیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از دیلی میل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در یک چرخش ناگهانی اعتراف کرد که هواپیمای مجلل و جدید اهدایی از سوی دولت قطر که قرار بود به عنوان «ایرفورس وان» (هواپیمای مخصوص ریاست‌جمهوری) استفاده شود، به دلیل ضعف شدید امنیتی موقتاً از چرخه خدمت خارج شده است. این در حالی است که ترامپ پیش از این، این بوئینگ ۸۰۰-۷۴۷ را «بهترین هواپیمای ساخته شده تا کنون» نامیده بود.

هواپیمای اهدایی ۴۰۰ میلیون دلاری قطر فاقد سیستم‌های دفاعی و نظامی استاندارد است. موضوع زمانی بحرانی شد که یک خبرنگار در واشنگتن مستقیماً ترامپ را به چالش کشید و پرسید: «آقای رئیس‌جمهور، این هواپیما سیستم دفاع ضد موشکی ندارد، چرا با آن پرواز می‌کنید؟»

اگرچه ترامپ ادعا کرد این هواپیما به زودی ظرف یک ماه آینده برای ارتقای کامل تجهیزات امنیتی فرستاده می‌شود، اما نشانه‌های ترس و وحشت از پرواز با آن در اولین سفر بین‌المللی او به وضوح دیده شد:

فرار از هواپیمای قطری در ترکیه: ترامپ برای سفر به نشست ناتو در آنکارا از این هواپیمای جدید استفاده کرد، اما در مسیر بازگشت، ناگهان هواپیما را عوض کرد! او هواپیمای اهدایی قطر را بدون خود و به تنهایی به یک پایگاه هوایی در انگلیس فرستاد و خودش با همان هواپیمای قدیمی و سنتی ایرفورس وان به آمریکا بازگشت.

پاسخ مبهم به تهدید ایران: وقتی خبرنگاران در آنکارا از ترامپ پرسیدند که آیا این تعویض ناگهانی هواپیما به دلیل ترس از تهدیدات ایران بوده است، او با طفره رفتن گفت: «من نفر اول در لیست ترور ایران هستم... نمی‌دانم، نمی‌توانم به شما بگویم اما واقعاً اهمیتی نمی‌دهم.»

افشاگری رسانه‌ها و ورود اف‌بی‌آی (FBI)

ابعاد این رسوایی امنیتی زمانی فاش شد که روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی انحصاری اعلام کرد این جت لوکس اهدایی، کاملاً فاقد سیستم‌های ضد موشکی و تجهیزات دفاعی حیاتی است که در مدل‌های قدیمی‌تر وجود دارد.

بلافاصله پس از این افشاگری، با وجود ادعای آزادی رسانه‌ها، ماموران FBI به سراغ خبرنگاران نیویورک تایمز رفتند و برای حضور آن‌ها در دادگاه عالی فدرال احضاریه صادر کردند تا منبع لو رفتن این نقص امنیتی بزرگ را پیدا کنند.

پروژه ده‌ها میلیون دلاری که هدر رفت

ناوگان فعلی ایرفورس وان آمریکا متعلق به سال ۱۹۹۰ و به شدت فرسوده است. به دلیل تاخیر شرکت بوئینگ در تحویل هواپیماهای جدید، قطر سال گذشته این جت ۴۰۰ میلیون دلاری را به پنتاگون هدیه داد تا این فاصله را پر کند .

از زمان تحویل، نیروی هوایی آمریکا ده‌ها میلیون دلار صرف شخصی‌سازی، تغییر رنگ به سرخ و سفید و آبی، و ایمن‌سازی این پرنده قطری کرده بود؛ پروژه‌ای سنگین که حالا با بازگرداندن و زمین‌گیر شدن هواپیما برای تجهیز مجدد، عملاً هدر رفته یا به تعویق افتاده است. ترامپ خود اعتراف کرده بود: «ما خودمان نمی‌توانستیم چنین هواپیمایی بسازیم چون حاضر نبودیم این همه پول خرج کنیم، اما قطری‌ها بالاترین هزینه را کردند.» .

این هدیه گران‌قیمت از همان ابتدا به دلیل خطرات امنیت ملی و اتهام تلاش قطر برای «خرید نفوذ در دولت آمریکا» با انتقادات شدید مواجه بود و حالا با پس فرستاده شدن موقت آن، به یک آبروریزی بزرگ تبدیل شده است.