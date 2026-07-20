معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، از حمله هوایی دشمن آمریکایی به یکی از مناطق شیراز خبر داد و تاکید کرد که این حمله خوشبختانه تلفات جانی نداشته و وضعیت تحت کنترل است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سید احمد احمدی زاده عصر دوشنبه بیان کرد: در ادامه حملات جنایتکارانه رژیم آمریکا علیه استان‌های جنوبی ایران، دقایقی پیش یکی از مناطق شهر شیراز هدف حمله هوایی دشمن قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس گفت: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته و تیم‌های ارزیاب در محل حادثه حضور یافته‌اند.



