به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری هیل، چاک شومر، سناتور دموکرات ارشد آمریکایی عصر دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: دونالد ترامپ با استفاده از بالاترین مقام ما نه برای خیر و منفعت کشور، بلکه برای پر کردن حساب بانکی خود به قیمت خانواده‌های کارگر، به مردم آمریکا خیانت کرده است.

بنا بر این گزارش، این سناتور ارشد آمریکایی تاکید کرد: دموکرات‌های سنا تلاش می‌کنند تا فساد را افشا کنند، به آمریکایی‌ها نشان دهند که دقیقا چه هزینه‌ای برایشان دارد و اصلاحات لازم را برای جلوگیری از استفاده هر رئیس‌جمهوری از مقام دولتی برای سود شخصی ایجاد کنند.

چاک شومر گفت: دموکرات‌ها می‌گویند خانواده ترامپ از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری او با بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های پرسود که به‌طور غیرقابل کنترلی با نقش ریاست‌جمهوری ترامپ مرتبط هستند، بیش از ۴ میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند. آنها همچنین به پسران ترامپ اشاره می‌کنند که از سرمایه‌گذاری در مجموعه‌ای از استارت‌آپ‌های فناوری دفاعی سود می‌برند که ۳.۲ میلیارد دلار درآمد مستقیم از تجارت دولتی ایجاد کرده‌اند.

او با بیان اینکه ترامپ «بی‌شک فاسدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا است»، افزود: دموکرات‌های سنا یک «کارگروه مبارزه با فساد» تشکیل داده‌اند تا به این مسئله بپردازند.

وایت‌هاوس، یکی از اعضای این گروه کاری در بیانیه‌ای گفت: ابعاد فساد رئیس‌جمهور ترامپ شگفت‌انگیز است و مستقیما مسئول هزینه‌های بالاتری است که خانواده‌های آمریکایی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.