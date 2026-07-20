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رهبر دموکرات‌ها: ترامپ فاسدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکاست

رهبر دموکرات‌های سنای ایالات متحده با انتقاد از سیاست‌های رئیس‌جمهور این کشور، گفت دونالد ترامپ «بی‌شک فاسدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا است».
کد خبر: ۱۳۸۵۷۴۷
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2818 بازدید
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۷
رهبر دموکرات‌ها: ترامپ فاسدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکاست

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری هیل، چاک شومر، سناتور دموکرات ارشد آمریکایی عصر دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: دونالد ترامپ با استفاده از بالاترین مقام ما نه برای خیر و منفعت کشور، بلکه برای پر کردن حساب بانکی خود به قیمت خانواده‌های کارگر، به مردم آمریکا خیانت کرده است.

بنا بر این گزارش، این سناتور ارشد آمریکایی تاکید کرد: دموکرات‌های سنا تلاش می‌کنند تا فساد را افشا کنند، به آمریکایی‌ها نشان دهند که دقیقا چه هزینه‌ای برایشان دارد و اصلاحات لازم را برای جلوگیری از استفاده هر رئیس‌جمهوری از مقام دولتی برای سود شخصی ایجاد کنند.

چاک شومر گفت: دموکرات‌ها می‌گویند خانواده ترامپ از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری او با بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های پرسود که به‌طور غیرقابل کنترلی با نقش ریاست‌جمهوری ترامپ مرتبط هستند، بیش از ۴ میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند. آنها همچنین به پسران ترامپ اشاره می‌کنند که از سرمایه‌گذاری در مجموعه‌ای از استارت‌آپ‌های فناوری دفاعی سود می‌برند که ۳.۲ میلیارد دلار درآمد مستقیم از تجارت دولتی ایجاد کرده‌اند.

او با بیان اینکه ترامپ «بی‌شک فاسدترین رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا است»، افزود: دموکرات‌های سنا یک «کارگروه مبارزه با فساد» تشکیل داده‌اند تا به این مسئله بپردازند.

وایت‌هاوس، یکی از اعضای این گروه کاری در بیانیه‌ای گفت: ابعاد فساد رئیس‌جمهور ترامپ شگفت‌انگیز است و مستقیما مسئول هزینه‌های بالاتری است که خانواده‌های آمریکایی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

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آمریکا چاک شومر رهبر دموکرات ها مجلس سنا ترامپ رئیس جمهور آمریکا فساد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
5
پاسخ
و جنایتکارترین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
4
پاسخ
معنیش اینکه که همشون فاسد بودن و هستن ولی این دیگه از همه فاسدتره

ببین چیه که فاسدها خودشون صداشون در اومده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
2
پاسخ
فعلا که رییس جمهور است
رامین صفایی
|
United States of America
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
2
پاسخ
البته این دمکرات های کثیف هستند که فاسدند و در راس همه آنها
باراک اوباما و دوزخ مکان جیمی کارتر می باشند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
4
پاسخ
شمادمکراتهاازترامپ فاسدترید.چون شما دمکرات‌ها همیشه مروج وحامیان گروه‌های تندروویاغی بوده وهستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
2
پاسخ
کدامشان سالم بودند!؟.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
3
پاسخ
پس برای چی نگهش داشتین؟
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