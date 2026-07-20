صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تاوان اختلاف دولتی‌ها را مردم می‌دهند

روایت مردم از فروشندگانی که کالابرگ را پس می‌زنند/ سامانه قطع است، به فروشگاه دیگر بروید!

تاخیر در تسویه به‌موقع مطالبات فروشندگان طرف قرارداد طرح کالابرگ، خرید شهروندان با این اعتبار را در روزهای اخیر با اختلال مواجه کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۳۶
| |
5575 بازدید
|
۳۲

روایت مردم از فروشندگانی که کالابرگ را پس می‌زنند/ سامانه قطع است، به فروشگاه دیگر بروید!

چند روزی است که دسترسی به اعتبار کالابرگ و امکان خرید با این اعتبار برای بخشی از مردم با اختلال روبه‌رو شده؛ اختلالی که فقط یک نقص فنی نیست و روایت‌ها نشان می‌دهد ریشه آن به تامین نشدن به‌موقع منابع ریالی و تسویه‌نشدن مطالبات فروشندگان برمی‌گردد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که مردم برای خرید کالا‌های اساسی به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند، برخی واحد‌های صنفی اعلام کرده‌اند سامانه فروش کالابرگ غیرفعال شده و فعلا امکان فروش با این اعتبار وجود ندارد. همزمان، گزارش‌هایی از اختلاف در دولت بر سر تامین مالی طرح کالابرگ منتشر شده که دامنه این اختلال را روشن‌تر می‌کند.

بانک مرکزی و سازمان برنامه؛ توپ در زمین یکدیگر

بر اساس برخی اظهارات، بانک مرکزی اعتبار ریالی کالابرگ را به موقع تامین نکرده و همین موضوع باعث شده مطالبات برخی فروشندگان پرداخت نشود. از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پیش‌تر تاکید کرده بود که منابع کالابرگ در اختیار این سازمان نیست و به بانک مرکزی واگذار شده است.

اما بانک مرکزی روایت متفاوتی دارد. این نهاد پیش‌تر اعلام کرده بود که با استقرار سازوکار قانونی در سال ۱۴۰۵، کالابرگ از قالب کارگروه موقت خارج شده و به‌عنوان یکی از مصارف مصوب دولت در چارچوب بودجه دنبال می‌شود؛ همچنین مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ را متوجه سازمان برنامه و بودجه دانسته و خود را صرفا مجری تکالیف قانونی و مصوبات دولت معرفی کرده است.

مردم قربانی اختلافات مالی

هرچه باشد، نتیجه در کف بازار یکی است: مردم وقتی به فروشگاه می‌روند، ناگهان با پیام «غیرفعال بودن سامانه» روبه‌رو می‌شوند و امکان استفاده از اعتبار کالابرگ را از دست می‌دهند. این یعنی طرحی که قرار بود ابزار حمایت از معیشت باشد، فعلا درگیر اختلافات درونی تیم اقتصادی دولت شده و دود آن مستقیم به چشم مصرف‌کننده می‌رود.

اجرای کالابرگ با اعتبار یک میلیون تومان به ازای هر نفر از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و دولت از ابتدا تاکید داشت که منابع ریالی چهار ماه، یعنی تا پایان فروردین، تامین شده است. همین موضوع از همان ابتدا نگرانی‌ها درباره تداوم تامین منابع از اردیبهشت تا پایان سال را افزایش داد.

روایت مردم از فروشندگانی که کالابرگ را پس می‌زنند/ سامانه قطع است، به فروشگاه دیگر بروید!

چاپ پول برای کالابرگ؟

چند هفته قبل نیز یک مقام ارشد دولتی در جمعی گفته بود برای تامین کالابرگ یک میلیون تومانی در هر ماه، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان نیاز است و این رقم عملا به معنای چاپ پول ماهانه است. او تاکید کرده بود که از همان آغاز طرح، نسبت به دشوار بودن تامین مستمر این منابع هشدار داده بود.

بر اساس همان اظهارات، برای چهار ماه نخست اجرای طرح، حدود ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یافت و از محل اختلاف نرخ ارز ترجیحی و بازار، مجموعا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ در شبکه بانکی تامین شد.

توقف در تسویه، توقف در فروش

اما اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند هرچه سریع‌تر مشکل تامین منابع ریالی را حل کنند، وقفه در تسویه مطالبات فروشندگان ادامه پیدا می‌کند و فروش کالابرگی در برخی واحد‌ها عملا متوقف می‌ماند. در چنین شرایطی، علاوه بر نارضایتی مردم، انتقاد مجلس نیز نسبت به نحوه اجرای طرح تشدید خواهد شد.

این در حالی است که مطالبه مجلس و بخشی از افکار عمومی، افزایش مبلغ کالابرگ برای جبران بخشی از تورم کالا‌های اساسی است؛ اما ظاهرا دولت حتی در اجرای همین رقم یک میلیون تومان هم با دشواری جدی مواجه شده است.

تجربه شما چیست؟

آیا شما هم در روز‌های گذشته برای خرید با کالابرگ الکترونیکی با در‌های بسته فروشگاه‌ها یا قطعی سامانه روبه‌رو شده‌اید؟ نظرات و تجربیات خود را در انتهای همین صفحه با ما و دیگر مخاطبان تابناک به اشتراک بگذارید.

 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
کالابرگ یک میلیونی سرپرستان خانوار بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
21
پاسخ
بله به چند جا مراجعه کردم که گفتن قطعه به یک مغازه دیگر مراجعه کردم که وصل بود ولی یه مبلغ جزئی که بیشتر از مبلغ کالابرگ بود گفت نمیشه از کارت بکشیم باید حداقل پنج میلیون توی کارت باشه!!!!
پاسخ ها
بازنشسته حداقلی بگیر مفلس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
فروشگاه های عرضه مستقیم کالای شهرداری در منطقه یک تهران قیطریه
و فروشگاه زنجیره ای هایپر می سبحان قیطریه چند روزه که می‌گویند، سیستم قطع است !!!؟؟

یعنی هیچ نظارتی بر عرضه کالا برگ وجود ندارد

و‌هیچ ستاد و خط تلفن مستقیم بازرسی توسط دولت، اعلام نکرده اند
که شکایات متعدد مردم را رسیدگی و فروشگاه های خاطی را توبیخ و‌تنبیه و‌مجازات کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
38
پاسخ
مگر دولت تضمین نکرد ارزش کالا برگ را حفظ کند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
بدترین و ضعیفترین و به شدت خوشحال همشهریان آقای رئیس جمهور همین دولت هست

حیف رایی که به پزشکیان دادم
ناشناس
|
Canada
|
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
10
پاسخ
صبح رفتم برای گرفتن کالابرگ به ایشان گفتم سامانه مشکل داره و ظاهرا پول هم به حسابتون واریز نمیشه مسوول فروشگاه لبخندی زد و گفت اجناستو بردار بعد باور کنید سامانه قطع بود چند بار تکرار کرد تا دستگاه کارت خوان قبول کرد ای کاش تمام فروشگاهها اینطوری برخورد میکردن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
کانادا کالابرگ داره؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس 19:43 تا حال واژه فیلترشکن به گوشت خورده یا فقط دنبال خوشمزه بازی هستی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
قضیه اینه: چی‌گیرت اومد یا یک میلیون؟ نیم کیلوگوشت؟
ث که انقدر کارت کشیدی که جواب داد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
29
پاسخ
بساط گدایی که دولت پهن کرده.یارانه دو نفر میشه یک کیلو گوشت اونم با چربی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
شما ثروتمند هستی و به چشمت نمی آید

ولی اکثریتی از مردم وجود دارند که حداقل مواد غذایی و قوت لایموت😥😥!!!!؟
خودشان را با همین یارانه و‌کالا برگ شندر غاز بناچار 😥😥😡تامین می‌کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
16
پاسخ
چند جا رفتم گفتند. سامانه قطعه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
احتمالا دولت در زمان مقرر با فروشگاه ها تسویه حساب نکرده است
مثل اکثریت داروخانه ها که چون مطالباتشان را از بیمه نگرفته اند ، داروی بیمه را نمی پیچند
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
24
پاسخ
به بهانه توزیع کلک برگ ( کالا برگ سابق ) همه ارزاق عمومی را چند برابر قیمتهای سابق به مردم قالب می کنند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
14
پاسخ
سلام
مبلغ فروش کالابرگ طی ده روز گذشته به حساب فروشگاه واریز نشده است.باعث کمبود نقدینگی فروشگاههای خرد شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
22
پاسخ
بله درسته تا ماه پیش میشد گوشت خرید از فروشگاه ولی امروز که مراجعه کردم فروشنده با یه نگاه بالا به پایین و لحن تمسخرآمیز گفت دیگه کالابرگ نداریم. نمیدونم والا چرا بعضیا اینجوری رفتار میکنن انگار توی یه کشور دیگه زندگی میکنن میتونی دیگه کالا برگ ارائه ندی ولی تمسخر توی کلامت چیه دیگه؟ ضمنا شما که فقط برای چندماه قرار بود کالابرگ بدید چرا رقم اجناس رو ده برابر کردید. روغن و لبنیات و ....
مبارک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
7
پاسخ
اگر در خانه خود را هز پشت ببندیم و خود داخل خانه باشیم ایا اولین کسی که اعتراض میکند مهمان هست یا فرزندمان از گرسنگی فریاد بر سر ما میزند
ناشناس
|
United States of America
|
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
24
پاسخ
من فکر کنم جنبش سامانه سازی دهه نود بزرگترین خیانت به مملکت بود
الان تقریبا کل اقتصاد مملکت در تله سامانه ها افتاده وبه گروگان گرفته شده
کاری که سابقا یک روز طول میکشید الان هفته ها به علت تعدد سامانه ها و اشکال آنها عقب می افتد
شفافیت هم از میان رفته یک عده مینشینند در تاریکخانه پشت کامپیوتر هر کاری دلشان خواست با پرونده ها و داراییی مردم میکنند
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oUa
tabnak.ir/005oUa