خبرهایی درباره وقوع چند انفجار در کویت

در حال حاضر، آژیرهای خطر در کویت فعال شده است، برخی منابع از حملات همزمان پهپادی و موشکی به مواضع آمریکا در کویت خبر می‌دهند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حال حاضر، آژیرهای خطر در کویت فعال شده است، برخی منابع از حملات همزمان پهپادی و موشکی به مواضع آمریکا در کویت خبر می‌دهند.



ارتش کویت ضمن تأیید این حملات، ادعا کرد که موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده را رهگیری کرده است.