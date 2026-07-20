خبرهایی درباره وقوع چند انفجار در کویت
در حال حاضر، آژیرهای خطر در کویت فعال شده است، برخی منابع از حملات همزمان پهپادی و موشکی به مواضع آمریکا در کویت خبر میدهند.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۳۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حال حاضر، آژیرهای خطر در کویت فعال شده است، برخی منابع از حملات همزمان پهپادی و موشکی به مواضع آمریکا در کویت خبر میدهند.
ارتش کویت ضمن تأیید این حملات، ادعا کرد که موشکها و پهپادهای شلیک شده را رهگیری کرده است.
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