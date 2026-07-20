صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بی‌خبری وزارت ورزش از پاداش ۳۵۰ میلیاردی فوتبال

معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش گفت: وزارت ورزش در جریان ارقام پیشنهادی فدراسیون فوتبال به بازیکنان و کادر فنی فوتبال نیست و مصوبه هیات رییسه و فدراسیون فوتبال است.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۳۱
| |
1384 بازدید

بی‌خبری وزارت ورزش از پاداش ۳۵۰ میلیاردی فوتبال

به گزارش تابناک؛ محمدشروین اسبقیان در مجمع فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان اظهار کرد: امروز این مجمع در نهایت نظم و شفافیت برگزار شد، رقابت به دور دوم کشیده شد و طباطبایی در نهابت توانست به مدت ۴ سال رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان انتخاب شود. او باید برنامه‌ریزی‌های خود را در حوزه استعدادیابی، فرهنگی و ایجاد ارتباط صمیمی با ورزشکاران و قهرمانان این رشته داشته باشد. امیدوارم با این انتخاب فدراسیون نابینایان و کم بینایان بتواند در ناگویا عملکرد موفقی داشته باشد.

وی درباره ۳۵۰ میلیارد تومان پاداش فدراسیون فوتبال برای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی و این که آیا وزارت ورزش در جریان این ارقام هست یا خیر؟ تصریح کرد: اول این که وزارت ورزش قطعا در جریان این موضوع نبوده و نیست اما فدراسیون فوتبال در حوزه خودشان مصوباتی دارند و هیات رییسه خود چنین تصمیماتی را می‌گیرد. امیدوارم آن چیزی اتفاق بیفتد که به خیر و صلاح ورزش فوتبال باشد.

اسبقیان درباره روند ثبت نام کاندیداهای فدراسیون ژیمناستیک خاطرنشان کرد: ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون ژیمناستیک ۲۷ تیر شروع شده و تا جایی که اطلاع دارم تعدادی از ورزشکاران و قهرمانان سابق این رشته نیز ثبت نام کردند و طی ۱۹ روز کاری ادامه خواهد داشت و در نهایت با تشکیل جلسه هیات رییسه برای یک فرایند ۹۰ روزه اماده شویم.

او درباره تیم والیبال نشسته و عدم توجه به این رشته گفت: من این گونه به موضوع نگاه نمی‌کنم. تیم والیبال نشسته از پرافتخارترین تیم‌هاست. ۴ سال رییس فدراسیون جانبازان و توانیابان بودم، همواره مورد توجه وزارت ورزش و کمیته ملی پارالمپیک قرار گرفته همه چیز با رعایت ضوابط و مقررات است. ورزشکاران ما در جمهوری اسلامی هم توسط رهبر شهیدمان، دولت‌ها و به ویژه در این دوره آقای پزشکیان به صورت ویژه ورزش را مورد حمایت قرار داده‌اند. مراسم تجلیل و تکریم از قهرمانان و پاداش‌هایی که به قهرمانان داده شده در ادوار مختلف و حضور رییس جمهور در مراسم تجلیل با شرایط جنگی قابل توجه بود.

اسبقیان ادامه داد: باتوجه به آن چیزی که در ورزش توانیابان مصوبه است، قطعا ورزشکاران پاداش خود را دریافت می‌کنند و مشکل خاصی وجود ندارد.

او درباره تفاوت پاداش برای فوتبال و سایر رشته‌ها گفت: هر رشته ورزشی جایگاه خاصی دارد. بچه‌های جانباز و توانیاب ما تلاش‌های ارزشمندی انجام دادند و مورد توجه دولت قرار گرفتند.

اسبقیان درباره انتخابات سایر رشته‌ها افزود: چهارشنبه ۳۱ تیر انتخابات اسکیت را پیش رو داریم، مردادماه انتخابات پرورش اندام داریم، به ترتیب برنامه ریزی می‌کنیم تا فدراسیون‌ها با سرپرستی اداره نشوند و زودتر تعیین تکلیف شوند تا سیر صعودی در ناگویا داشته باشیم.

معاون وزیر در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا کارمندان و مسوولان وزارت ورزش منعی برای شرکت در انتخابات فدراسیون‌ها دارند، افزود: قبلا بدون مجوز حضور پیدا می‌کردند اما الان مقرر است با اخذ مجوز از مسوولین مستقیم خود و در نهایت با تایید حوزه قهرمانی وزارت ورزش این اتفاق رخ دهد. اگر در یک سیستمی کار می‌کنید، وارد سیستم دیگری شوید باید از مقام مسوول آن سیستم مجوز بگیرید و این یک رفتار قانونی است. کارکنان وزارت ورزش نیز مکلف هستند برای حضور در فدراسیون‌ها مجوزهای لازم را از وزارت ورزش بگیرند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت ورزش نابینایان کم بینایان پاداش فدراسیون فوتبال
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مقصران پروژه بی پایان ورزشگاه آزادی را معرفی کنید/ چرا دنیامالی، پای وعده‌هایش نماند؟
برکناری دبیرکل فدراسیون فوتبال با چند گاف
واکنش تند چادرملو به حذف از آسیا
درآمد ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ چقدر شد؟
اعلام مبلغ پاداش مدال‌آوران بازی‌های آسیایی
انصراف گل‌گهر از لیگ قهرمانان آسیا
سرمربی تیم ملی در جام ملت‌ها مشخص شد
تبعات حقوقی تصمیم فدراسیون آشکار شد؛ احتمال ضعیف آسیایی شدن چادرملو
تیم ملی در حباب برای ایزوله ماندن مقابل انتقادها؛ نقد آزادانه راه برون رفت از بحران
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oUV
tabnak.ir/005oUV