معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش گفت: وزارت ورزش در جریان ارقام پیشنهادی فدراسیون فوتبال به بازیکنان و کادر فنی فوتبال نیست و مصوبه هیات رییسه و فدراسیون فوتبال است.

به گزارش تابناک؛ محمدشروین اسبقیان در مجمع فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان اظهار کرد: امروز این مجمع در نهایت نظم و شفافیت برگزار شد، رقابت به دور دوم کشیده شد و طباطبایی در نهابت توانست به مدت ۴ سال رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان انتخاب شود. او باید برنامه‌ریزی‌های خود را در حوزه استعدادیابی، فرهنگی و ایجاد ارتباط صمیمی با ورزشکاران و قهرمانان این رشته داشته باشد. امیدوارم با این انتخاب فدراسیون نابینایان و کم بینایان بتواند در ناگویا عملکرد موفقی داشته باشد.

وی درباره ۳۵۰ میلیارد تومان پاداش فدراسیون فوتبال برای کادر فنی و بازیکنان تیم ملی و این که آیا وزارت ورزش در جریان این ارقام هست یا خیر؟ تصریح کرد: اول این که وزارت ورزش قطعا در جریان این موضوع نبوده و نیست اما فدراسیون فوتبال در حوزه خودشان مصوباتی دارند و هیات رییسه خود چنین تصمیماتی را می‌گیرد. امیدوارم آن چیزی اتفاق بیفتد که به خیر و صلاح ورزش فوتبال باشد.

اسبقیان درباره روند ثبت نام کاندیداهای فدراسیون ژیمناستیک خاطرنشان کرد: ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون ژیمناستیک ۲۷ تیر شروع شده و تا جایی که اطلاع دارم تعدادی از ورزشکاران و قهرمانان سابق این رشته نیز ثبت نام کردند و طی ۱۹ روز کاری ادامه خواهد داشت و در نهایت با تشکیل جلسه هیات رییسه برای یک فرایند ۹۰ روزه اماده شویم.

او درباره تیم والیبال نشسته و عدم توجه به این رشته گفت: من این گونه به موضوع نگاه نمی‌کنم. تیم والیبال نشسته از پرافتخارترین تیم‌هاست. ۴ سال رییس فدراسیون جانبازان و توانیابان بودم، همواره مورد توجه وزارت ورزش و کمیته ملی پارالمپیک قرار گرفته همه چیز با رعایت ضوابط و مقررات است. ورزشکاران ما در جمهوری اسلامی هم توسط رهبر شهیدمان، دولت‌ها و به ویژه در این دوره آقای پزشکیان به صورت ویژه ورزش را مورد حمایت قرار داده‌اند. مراسم تجلیل و تکریم از قهرمانان و پاداش‌هایی که به قهرمانان داده شده در ادوار مختلف و حضور رییس جمهور در مراسم تجلیل با شرایط جنگی قابل توجه بود.

اسبقیان ادامه داد: باتوجه به آن چیزی که در ورزش توانیابان مصوبه است، قطعا ورزشکاران پاداش خود را دریافت می‌کنند و مشکل خاصی وجود ندارد.

او درباره تفاوت پاداش برای فوتبال و سایر رشته‌ها گفت: هر رشته ورزشی جایگاه خاصی دارد. بچه‌های جانباز و توانیاب ما تلاش‌های ارزشمندی انجام دادند و مورد توجه دولت قرار گرفتند.

اسبقیان درباره انتخابات سایر رشته‌ها افزود: چهارشنبه ۳۱ تیر انتخابات اسکیت را پیش رو داریم، مردادماه انتخابات پرورش اندام داریم، به ترتیب برنامه ریزی می‌کنیم تا فدراسیون‌ها با سرپرستی اداره نشوند و زودتر تعیین تکلیف شوند تا سیر صعودی در ناگویا داشته باشیم.

معاون وزیر در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا کارمندان و مسوولان وزارت ورزش منعی برای شرکت در انتخابات فدراسیون‌ها دارند، افزود: قبلا بدون مجوز حضور پیدا می‌کردند اما الان مقرر است با اخذ مجوز از مسوولین مستقیم خود و در نهایت با تایید حوزه قهرمانی وزارت ورزش این اتفاق رخ دهد. اگر در یک سیستمی کار می‌کنید، وارد سیستم دیگری شوید باید از مقام مسوول آن سیستم مجوز بگیرید و این یک رفتار قانونی است. کارکنان وزارت ورزش نیز مکلف هستند برای حضور در فدراسیون‌ها مجوزهای لازم را از وزارت ورزش بگیرند.