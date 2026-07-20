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پست معنادار ترامپ؛ آیا آمریکا به میز مذاکره بر می‌گردد؟

دونالد ترامپ که دست‌کم سه بار در میانه مذاکرات، به خاک ایران تجاوز کرده، همزمان با ادامه حملات خود به ایران، پستی معنادار در مورد موافقت اکثریت آمریکایی‌ها با توافق ایران و ایالات متحده منتشر کرده است
کد خبر: ۱۳۸۵۷۲۴
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پست معنادار ترامپ؛ آیا آمریکا به میز مذاکره بر می‌گردد؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نظرسنجی منتشرشده در حساب کاربری دونالد ترامپ، از حمایت اکثریت مردم آمریکا از توافق آمریکا با ایران و پایان این جنگ حکایت دارد. این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا برای چندمین بار در عهدشکنی آشکار، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را زیر پا گذاشته و ۹ شب است که حملات خود علیه ایران را از سرگرفته است.

در این پست، تصویری از خبری منتشر شده که نشان می‌دهد «رأی‌دهندگان به‌طور قاطع از توافق صلح ایران حمایت می‌کنند» و در ادامه آن، به جهش «۸ درصدی» امتیاز ترامپ در بین رأی‌دهندگان به دلیل تفاهم‌نامه با ایران اشاره شده است. براساس این نظرسنجی، بیش از ۶۰ درصد از رأی‌دهندگان از توافق با ایران حمایت کرده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا در حالی این نظرسنجی را منتشر کرده که خود او تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده و حملات دوباره علیه ایران را آغاز کرده است. ترامپ این بار بیش از پیش، زیرساخت‌های غیرنظامی ایران از جمله پل‌ها را هدف قرار داده و حتی مردم جنوب ایران را از آب شُرب محروم کرده است.

رسانه‌های خبری نیز در روز‌های اخیر از مطرح شدن پیشنهاد تازه‌ای از سوی میانجی‌ها برای مذاکرات دوباره تهران-واشنگتن خبر داده‌اند. براساس این اخبار، قطر پیشنهاد جدیدی را ارائه کرده که به موجب آن، حملات آمریکا به مدت ۱۰ روز متوقف می‌شود و ایران متعهد می‌شود به مدت ۱۰ روز دو مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز را باز کند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بقایی، امروز دوشنبه در پاسخ به سؤالی در مورد این اخبار منتشرشده، تأکید کرد که پیشنهاداتی از سوی میانجی‌ها مطرح شده است. وی گفت: «پیشنهاد‌هایی از سوی میانجی‌ها مطرح شده و این پیشنهاد‌ها را دریافت کرده‌ایم.»

هنوز جزئیات بیشتری از این پیشنهاد به‌صورت رسمی منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد آمریکا در تلاش است تا بار دیگر با شروع گفتگوها، قیمت نفت را کنترل کند و خود را از بند فشار‌های داخلی و خارجی برای مدتی آزاد کند.

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دونالد ترامپ توافق رای دهندگان آمریکا مذاکرات صلح
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