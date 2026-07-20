کاهش دمای هوای پایتخت تا پایان هفته

مدیرکل هواشناسی استان تهران از کاهش دمای هوا از فردا خبر داد و گفت: این روند تا روزهای پنج‌شنبه و جمعه در بیشتر مناطق استان ادامه خواهد داشت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حمیدرضا خورشیدی، مدیرکل هواشناسی استان تهران اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، از فردا شاهد کاهش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود و این شرایط تا پایان هفته تداوم دارد.

وی افزود: از روز جمعه به بعد، روند افزایش دما آغاز می‌شود و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این افزایش تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به‌ضرورت مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: با وجود نوسانات دمایی، همچنان لازم است شهروندان در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی نسبت به مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اهتمام ویژه داشته باشند.

خورشیدی خاطرنشان کرد: همکاری مردم در مدیریت مصرف انرژی نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از بروز کمبود انرژی در روز‌های پیش رو خواهد داشت.